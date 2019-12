Colau prepara la maquinària electoral dels comuns davant un possible avançament electoral a Catalunya

La líder dels Comuns, Ada Colau, ha ordenat que el seu partit comenci a preparar-se a un avançament electoral a Catalunya que considera "imminent". Colau ha apostat per incloure als federalistes en la futura llista electoral, que amb tota probabilitat liderarà la podemita Jéssica Albiach.





















En les últimes reunions que Colau ha mantingut amb els seus els ha advertit que "hi haurà eleccions com més aviat, probablement a la primavera" després dels últims esdeveniments polítics nacionals, i que cobra més força després de la inhabilitació a Quim Torra.





Segons Colau i altres quadres dels Comuns cal preparar la maquinària electoral. Saben que el possible avançament dependrà de Torra i del que passi després de la immunitat parlamentària europea a Oriol Junqueras, de la qual es beneficien Carles Puigdemont i Toni Comín.





Ningú descarta que Junts per Catalunya aposti per un avançament electoral a Catalunya afavorits per uns sondejos que detecten una caiguda d'ERC després de l'acostament a l'PSOE. S'escampa, de fet, la idea que la pinça a ERC entre la CUP i JxCat pot funcionar, i que en aquest context els Comuns han d'estar preparats.





La decisió de Colau de fer pinya amb les restes polítics d'ICV així com altres sectors menys sobiranistes demostra la intenció d'atacar el PSC en el front de l'esquerra, sense renunciar als vots dels sobiranistes menys radicals.





Pel que fa a el paper de l'alcaldessa de Barcelona, els seus propera sostenen que "Colau sempre té més d'un pla, i es mou en funció de les circumstàncies i cobra força la idea de desembarcar a la política nacional perquè s'avorreix en la política local i espera el seu moment per al salt nacional ".