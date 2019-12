EFE fitxa a Deloitte per una reestructuració interna quinquennal

Deloitte ha estat la consultora seleccionada per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), accionista únic de l'agència EFE, per elaborar el pla estratègic de la companyia per als propers cinc anys.

























La SEPI va llançar aquest concurs al setembre per "rebre l'oportú assessorament estratègic que li permeti complir amb les seves funcions de fixació de l'estratègia, supervisió de la planificació, seguiment de la seva execució i recerca de la rendibilitat de les seves empreses participades majoritàriament", segons diu la licitació.





A el concurs es van presentar inicialment les Big Four (Deloitte, EY, KPMG i PwC) i McKinsey, com va publicar aquest diari per a un contracte valorat en 380.000 euros, que ha estat finalment adjudicat per 285.000 euros.





Deloitte té a les mans la tasca de procedir a l'rejoveniment de la plantilla, una de les prioritats de l'actual president Fernando Garea la mitjana és de 50 anys. En EFE, el 54% de la plantilla supera els 25 anys d'antiguitat.





EFE acabar en 2018 amb unes pèrdues de 6,1 milions d'euros, fet que suposa una important millora en comparació amb els 13,1 milions registrats el 2017. En termes de facturació, l'agència declara 87,3 milions d'ingressos, una xifra que també millora els 77,1 registrats el 2017.