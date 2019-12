El sorteig de Nadal toca a una trentenda de municipis catalans

El sorteig extraordinari de Nadal ha deixat 450,69 milions d'euros a Catalunya, que ha guanyat un 22,27% més respecte als 368,58 milions que s'havien jugat aquest any en concepte dels 13 grans premis del sorteig celebrat aquest diumenge, sense comptar terminacions, aproximacions ni premis petits.





La loteria ha viscut aquest diumenge una jornada menys fragmentada que normalment en els últims anys amb una trentena de ciutats catalanes premiades amb algun dels premis del sorteig, amb Reus (Tarragona) com la localitat més premiada amb 320 milions de la grossa (26590) repartits.





Un primer premi molt matiner, que s'ha cantat a les 9.19 hores, ha omplert de jotes el local del centre aragonès El Cachirulo de Reus, que tenia 80 de les 90 sèries venudes per una administració de Salou (Tarragona), i el seu president, José Allueva, celebrava a Europa Press: "No he repartit res més que papers de color blau".





La grossa ha repartit a Catalunya un total 388 milions --els mateixos que l'any passat en el còmput final--, tenint en compte que l'administració 1 de Salou ha venut 90 sèries (360 milions), la 249 de Barcelona, al barri del Clot, n'ha venut cinc (20 milions) i la número 2 de Súria n'ha repartit dues més (8 milions) a "gent treballadora", com explicava el bitlletaire a Europa Press.





El segon gruix de milions l'ha deixat un tercer premi (00750) repartit a vuit ciutats catalanes, que ha repartit 36,55 milions d'euros, i destaquen especialment Mollerussa (Lleida) --que ha repartit 18 milions de 36 sèries-- i Ripoll (Girona) --16,5 milions de 33 sèries--.





EL CLIENT MISTERIÓS DE MOLLERUSSA



El misteri de la jornada l'ha protagonitzat un veí de Mollerussa que havia demanat 36 sèries d'un mateix número: "Una petició fora de sèrie que vam poder aconseguir", ha explicat a Europa Press el propietari de l'estanc, Josep Saló, que no coneix l'home que li va demanar aquest número i que ha rebut la notícia mentre collia bolets.





El cinquè premi 23059 ha tocat íntegrament a Palamós (Girona), on els milions que s'han repartit han ascendit a 10,2, després de jugar amb aquest número des de fa 40 anys: "Estarà repartit entre molta gent que fa molt temps que el juga", ha assegurat el propietari, Lluís Espadale.





Un dels quarts premis, el 49797, ha deixat 6.220.000 euros entre el centre comercial d'Abrera (Barcelona) --30 sèries-- i Tortosa (Tarragona) --1,1 sèries--.





VEN UN CUARTO DESPRÉS D'ESTAR EN L'ATUR





L'altre quart premi, el 41710, ha deixat quatre milions al territori després de tocar a dues administracions de Barcelona --amb tres sèries venudes en total-- i una de Badalona (Barcelona) --16 sèries-- on un bitlleter que s'ha estrenat recentment en l'ofici després d'estar a l'atur ha distribuït 3,4 milions d'euros.





El segon premi, amb el número 10989, ha repartit 2,5 milions a Sort (Lleida) i a Montgat (Barcelona), amb una sèrie venuda en cadascuna de les administracions.





Cinc dels vuit cinquens premis han repatit a Catalunya 13.428.000 euros a diverses localitats catalanes, entre les quals hi destaquen els 10,2 repartits a Palamós (23059) i els 2,9 milions del 66212 que ha tocat a tres administracions de Santa Coloma de Gramenet, cinc de la capital catalana, una de Sant Feliu de Llobregat i altres de Sant Cugat, l'Hospitalet, Cardedeu, Manresa i Santa Susanna (Barcelona).





Les vendes de loteria pel sorteig extraordinari de Nadal han pujat un 1,37% a Catalunya aquest any i se situen en els 48,50 euros de despesa per habitant en una lleugera tendència a l'alça després d'anys de baixada al territori, segons les dades ofertes aquest diumenge per la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae).





Els catalans han gastat 368.586.320 euros, davant dels 363.622.840 euros de l'any anterior, i han trencat una tendència de dos anys de descensos, després de la baixada de vendes que es va iniciar el 2008, quan els catalans gastaven 71 euros de despesa per habitant.