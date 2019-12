Clara Ponsatí demana la dimissió de conseller Miquel Buch

Torra va citar a Ponsatí, que va dir en aquest programa que "la repressió només s'aturarà amb la independència", al que l'ex titular d'Educació, Clara Ponsatí, va respondre: "I mentrestant Buch dimissió".









L'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, ha demanat la dimissió de el conseller d'Interior, Miquel Buch, en un tuit que responia a un altre de president de la Generalitat, Quim Torra, on aquest citava una intervenció d'ella en un programa de TV3.





En l'entrevista emesa ahir a la nit al programa Preguntes freqüents de la televisió autonòmica, l'exconsellera i professora de la Universitat escocesa de Saint Andrews es mostrada també contrària a facilitar la investidura de Pere Sánchez com a president.





Ponsatí podria convertir-se en eurodiputada per la reconfiguració de forces després de la propera sortida de Parlament europeu dels representants del Regne Unit, encara que no ho ha volgut donar per fet i ha indicat que "el procés de transició serà llarg i està obert". "La meva residència és Escòcia i no crec que això canviï de forma immediata", ha considerat la política catalana, que no espera poder tornar a Catalunya properament.





"De moment, és arriscat aventurar que pugui tornar a Barcelona amb llibertat, hem de veure com interpreten la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea els tribunals espanyols. En els propers dies poden donar mostres de fins a quin punt respecten la llei ", ha argumentat.