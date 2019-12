L'Advocacia de l'Estat sembla ser que corroborarÃ  la "immunitat" de Junqueras

Tots els partits estan pendents de l'Advocacia de l'Estat. El Govern en funcions, el PSOE, ERC i també el PP perquè la investidura de Pere Sánchez sembla dependre de l'pronunciament de l'Advocacia de l'Estat, dependent de el Ministeri de Justícia, sobre la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat de Oriol Junqueras.













ERC ha exigit que l'Advocacia es pronunciï sobre si Junqueras ha de ser posat en llibertat provisional per a prendre possessió del seu escó. Els socialistes creuen que l'Advocacia de l'Estat previsiblement s'inclinarà per donar suport a la excarceració temporal.





Al congrés de l'ERC a ningú de l'Executiu li va estranyar que els republicans no renunciessin a celebrar un referèndum d'independència: aquest és el seu programa.





El Suprem està estudiant si per complir la sentència de l'TJUE ha excarcerar Junqueras ara o, ja no cal. I per prendre la seva decisió ha demanat opinió a les parts, l'Advocacia inclosa.





Fonts governamentals sostenen que la petició d'ERC a l'Advocacia no pot anar més enllà d'una declaració de principis jurídics que coincidirà previsiblement amb la sentència de tribunal europeu. I creuen que la institució ho farà sense necessitat de forçar els seus postulats, ja que el juny passat l'Advocacia es va pronunciar a favor que Junqueras pogués sortir de la presó per a realitzar els tràmits com electe.





El que el PSOE anhela ara és donar passos per celebrar la investidura de Pere Sánchez. Abans de la investidura no començaran els treballs d'aquesta taula, però sí que es fixarà una agenda de continguts.