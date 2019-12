Puigdemont només té el 9% de possibilitats de mantenir la immunitat com a eurodiputat

El reconeixement com a eurodiputat d'Puigdemont alleugera les despeses d'aquest a Waterloo. Perquè comporta el pagament de sis mesos de sou retroactius, 4.513 euros mensuals per a despeses d'oficina; i 24.943 per a assistents més els viatges pagats i 320 euros de dieta a el dia, accés a vehicles oficials i pensión.Pero no tot seràn "flors i violes" perquè l'Eurocambra sol acceptar els suplicatoris dels països sobre la retirada d'immunitat en el 91 % dels casos.









L'equip de Puigdemont admet que mantenir-se en Waterloo ha estat una estratègia llarga i costosa, però ara fins i tot planegen obrir l'oficina de l'eurodiputat Puigdemont a Barcelona cosa que donaria encara més visibilitat a l'expresident tot i que mantingui la seva residència fora de Catalunya o faci incursions fins a Perpinyà.





Després de la sentència europea JxCat recupera posicions davant ERC i aconsegueix la forquilla dels 30 diputats. Una candidatura de Puigdemont els pot oferir l'oportunitat de plantar cara als republicans enredats en la negociació de la investidura.





LA JUSTÍCIA ESPANYOLA POT GUANYAR LA BATALLA A PUIGDEMONT





Encara Carles Puigdemont va rebre al costat de Comín triomfants la seva acta provisional com eurodiputats després de fer-se pública la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Oriol Junqueras. Però cal destacar que el Parlament europeu va rebre en la legislatura anteior 55 suplicatoris d'autoritats judicials dels Estats membres sol·licitant que s'aixequés la immunitat d'algun dels seus eurodiputats i només va rebutjar suspendre aquesta protecció en cinc dels casos. És a dir va accedir a la retirada de la immunitat en el 91% dels casos i només el 9% dels casos la va mantenir en favor de l'eurodiputat posat en qüestió pel seu país de procedència.





El suplicatori, és l'opció que li queda a l'Tribunal Suprem perquè a Puigdemont se li retiri la immunitat un cop acreditats definitivament com eurodiputats perquè puguin ser portats davant la Justícia espanyola per respondre pels delictes de què se'ls acusa.





Les regles de l'Eurocambra permeten rebutjar un suplicatori només si està motivat per opinions o vots de l'eurodiputat en l'exercici de les seves funcions i també si es dóna un cas de 'fumus persecutionis'; que la intenció de la petició és "perjudicar l'activitat política d'un diputat i, en conseqüència, la independència de la institució".





Els terminis per a resoldre un suplicatori d'aixecament d'immunitat a l'Eurocambra no estan fixats i el calendari depèn de la complexitat de el cas, que pot tenir resposta en setmanes o allargar mesos.





ELS SIS PASSOS PER A RESOLDRE el suplicatori DEL SUPREM A EUROPA





La resposta al suplicatori del Suprem haurà de transitar per sis passos fins a la votació final en ple.





1) El Tribunal Suprem ha de dirigir-se al president de l'Eurocambra per demanar la suspensió de la immunitat de l'eurodiputat Puigdemont.





2) Un cop el president de la institució rep el suplicatori ha de traslladar-lo a la comissió d'Assumptes Jurídics en la qual es designarà el ponent responsable de redactar l'informe que a la fi se sotmetrà a votació en aquesta comissió i en sessió plenària.





4) Abans d'arribar a la plena, el cas es tracta a porta tancada i inclou la possibilitat que l'afectat comparegui en una audiència a la qual pot acudir acompanyat per un advocat que l'assessori o pot designar un altre eurodiputat per representar-lo.





5) Una vegada que el ponent ha redactat la seva recomanació, aquesta es discuteix també a porta tancada i se sotmet a votació.





6) L'informe finalment s'eleva a ple per decidir si s'aprova o no el suplicatori, en un vot a mà alçada que es resol per majoria simple.