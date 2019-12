Toni Comín ha opinat aquest dilluns que per aconseguir la independència de Catalunya, s'haurien de fer més coses a part de votar, i algunes d'elles, dures: "És suficient el desgast reputacional de l'Estat? O hem d'anar també a un desgast econòmic? Podria ser que haguem de ser un problema també econòmic per a Europa per acabar de guanyar".





A més, preguntat en una entrevista a l''Ara', ha asseverat que no s'ha de renunciar mai a cap via democràtica que sigui eficaç i compatible amb el dret internacional, després de ser preguntat per la seva opinió que ERC hagi descartat la paraula 'unilateral' en el seu congrés de dissabte.

Comín ha asseverat que no entendria un pacte entre ERC i el PSOE si aquest no implica avançar cap a l'autodeterminació i l'amnistia, i ha explicat que ell està condicionat per la seva experiència amb els socialistes: "Quan vaig acompanyar Pasqual Maragall a negociar l'Estatut i el PSOE el va trair".









De la decisió de la Justícia europea sobre Oriol Junqueras i també després que Comín i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hagin pogut agafar la seva acta d'eurodiputats, ha dit que esperen estar en el pròxim ple de la Cambra europea, i que aprofitaran el seu dret de circular sense riscos per altres països europeus per fer "la màxima activitat diplomàtica".





Preguntat per si preveuen instal·lar-se a Perpinyà, ha respost que seguiran tenint base a Brussel·les (Bèlgica) ja que hi és al Parlament europeu, però ha plantejat altres opcions: "Obrir ara la delegació del Consell per la República a Catalunya del Nord permet tenir una base d'operacions i desplaçar-nos amb relativa freqüència".





Amb tot, ha assegurat que la Justícia Europa reforça "l'estratègia de l'exili i confirma que tenia molt sentit i que és imprescindible" i ha avisat el magistrat Pablo Llarena, sobre les euroordres, que no hauria de demanar el suplicatori pels riscos que li pot suposar.





Comín ha afegit, a més, que creu que l'Estat hauria d'aprofitar l'oportunitat que li dóna el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per revisar "l'estratègia de la judicialització i tancar-la definitivament", a més d'avançar cap a una llei d'amnistia.





Finalment, Comín ha dit que creu que no ha d'haver eleccions anticipades a Catalunya: "De moment la legislatura ha de tirar endavant i no ha de ser el (Tribunal) Suprem, inhabilitant a (Quim) Torra, qui hagi de determinar la durada".