Notre-Dame no celebra el Nadal per primera vegada des del 1803 per la reparació de l'incendi

La catedral de Notre-Dame de París no celebrarà aquest any el Nadal per la dificultat que comportaria en plenes tasques de reconstrucció del devastador incendi d'abril, un fenomen sense precedents des del 1803, segons ha confirmat el portaveu de la institució, André Finot, a la cadena CNN.





La catedral sempre ha romàs oberta al Nadal durant els últims 200 anys, fins i tot amb l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial.









La missa de Nadal la celebrarà gairebé segur a l'església de Saint-Germain l'Auxerrois, davant del Louvre, el rector de la catedral, el monsenyor Patrick Chauvet, segons 'Le Figaro'.





Després de l'incendi es van començar les taques de reconstrucció que les autoritats van creure necessàries, tenint en compte els "senyals de feblesa" que mostrava l'agulla de la catedral. El desplegament i la perícia dels 400 bombers desplegats van evitar que caigués la façana i no hi hagués ferits a lamentar.





El president de França, Emmanuel Macron, té la intenció de reconstruir l'estructura que es va fer malbé en els propers cinc anys.