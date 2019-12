Quan unes mans innocents fan realitat els somnis

"Què és la vida? Una bogeria. Què és la vida? Una il·lusió, una ombra, una història. I el bé més gran és bastant poc; perquè tota la vida és somni i els somnis, somnis són", deia Calderón de la Barca a la seva obra la 'La vida es sueño'.









Moltes persones troben en els somnis -estant desperts o adormits- la il·lusió que els empeny a transformar-los en una realitat que no desaparegui quan les parpelles canviïn de posició i la ment adverteixi que ha tornat a la vida real. Assolir aquest estat és el resultat de la sort i el treball dur. Ningú regala res: la consecució dels objectius requereix treballar intensament, no rendir-se quan alguna cosa es torça i aixecar-se quan la gran patacada ha dit "aquí estic jo".





Deia amb molta raó Victor Hugo que "No hi ha res com un somni per crear el futur", i com els somnis són els espais on les il·lusions s'acullen, res millor que somiar molt per aconseguir alguns dels desitjos que apareixen en ells.





La il·lusió que cada 22 de desembre posen una bona part de la ciutadania que espera que els nens de Sant Ildefons tregui dels bombos, bola a bola, els números que es troben impresos en aquests bitllets que han comprat amb la il·lusió de ser agraciats amb algun premi que l'ajudi a complir el seu somni de millorar la seva vida: pagar hipoteques, sortir del pou de l'atur que els ha portat al tall del' desnonament... Són tantes les il·lusions i projectes que es poden acumular al voltant d'un tros de paper, que és difícil expressar-ho en unes poques línies.





Per això, el sorteig de la loteria de Nadal, des de fa molts anys, em sembla un dels majors somnis col·lectius que es poden complir i que més feliços fa a la gent. "La il·lusió és somiar despert", deia Aristòtil. Quantes persones comenten el que van a fer si la deessa fortuna toca el desè que amb tanta il·lusió han comprat? Moltes.





Les imatges que projecten les diferents cadenes de televisió, de les persones que han tingut la sort de tocar-los un premi, és el exemple més gran que els somnis poden complir-se. Il·lusió i felicitat que encomanen a tots els que es troben al seu voltant, encara que no els hagi tocat ni premis menors.





El cava vessat entre els que es troben presents a les portes de les diferents administracions de loteries és el convidat perfecte per a la celebració. Els centenars de bombolles que s'expandeixen entre tots els presents culmina el procés de la primera part de l'alegria col·lectiva. No importa el lloc on es celebri la sort, tots reaccionen de la mateixa manera.





A les persones que la sort els ha passat de llarg, solen dir, almenys el premi en molts casos, ha tocat en barris on la necessitat constrenyia. És el consol solidari d'una jornada màgica i plena d'il·lusió.





Durant unes hores, el binomi il·lusió/somnis ha tapat la realitat política de la qual molts, però que molts, estan fins al capdamunt. No es preocupin, que aquesta no s'ha esborrat d'un cop de ploma, només s'ha tapat per unes hores, les necessàries per complir alguns somnis.