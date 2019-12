'Les variacions Bildelberg', un divertit cabaret polític a l'Escenari Brossa

Des de 1954 funciona un club denominat Bildelberg de què es tenen poques notícies pel seu caràcter reservat, però en el qual se sap que participen algunes de les personalitats més importants del món per tal debatre els grans reptes i problemes contemporanis. Cada any es reuneix en un país diferent i el 2010 ho va fer a Espanya, concretament a Sitges. Entre els seus membres els hi ha també espanyols, alguns amb caràcter permanent, mentre que altres han intervingut de forma puntual. En resum, una convenció informal de gent principal de les decisions penja el provenir de milions de persones. D'aquí l'interès que desperten aquestes trobades, augmentat per la discreció amb què se celebren i s'informa del seu desenvolupament.





Aquest temor reverencial ha estat posat en dubte per qui millor pot fer-ho: un grup de comediants arribats de la Sala Trono de Tarragona, un local d'espectacles amb interessants i rupturistes propostes. Oriol Grau i Joan Maria Segura han creat un espectacle de cabaret polític titulat 'Les variacions Bildelberg' que té com a eix aquesta institució a la qual se suposa en un moment de crisi quan els seus membres es perceben que la seva influència comença a declinar i ells a perdre la seva capacitat de control. Aquesta situació els obliga a recórrer a la intel·ligència artificial, amb resultats sorprenents... i hilarants.









L'espectacle posa en dubte moltes qüestions que segurament haurien pogut ser tractades en el veritable col·lectiu Bildelberg, com ara les bogeries de Donald Trump -la paròdia de president nord-americà amb la jota d'Oregon és senzillament sublime-, així com també el paper dels països emergents (BRIC: Brasil, Rússia, Índia, Xina) simbolitzats en una divertida dansa quadrinacional, l'envelliment de la població, el Bréxit, l'eutanàsia, la manipulació religiosa i moltes altres qüestions tractades amb desimboltura, ironia, humor i unes quantes gotes de causticitat, sobre les que eventualment el públic és convidat a pensar amb el dit cap amunt -aprobació- o cap avall -rebuig-.





La interpretació, a càrrec del propi Oriol Grau, amb Alexandra Palomo i Albert Mora, és trepidant. La capacitat de fregolisme dels tres intèrprets resulta sens dubte il·limitada, ja que els seus canvis de vestuari són constants, jugant amb l'alteritat de sexes i gèneres. L'acció dramàtica té la seva base en el text, però tanta importància com aquest, adquireixen les cançons amb música d'Enric 'Xato' Grau i el moviment en escena, gairebé coreogràfic.





Dir que 'Les variacions Bildelberg' és un espectacle entretingut és quedar-se curt. Resulta un dels espectacles més descarats, iconoclastes i divertits que hem vist en aquests últims temps. La Sala Trono demostra amb això que per plantejar sobre un escenari qüestions fonamentals de la nostra vida sol sempre resultar més eficaç fer-ho des de la sàtira, que des de la tragèdia.