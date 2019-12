Endesa ven a Lyntia seus drets d'ús de fibra òptica per 132 milions

Endesa ha arribat a un acord amb l'operador neutre de telecomunicacions Lyntia pel qual li cedeix, en exclusiva i a llarg termini, tots els drets d'ús de la seva xarxa de fibra òptica fosca excedentària per un import de 132.400.000 d'euros.





L'acord inclou aproximadament 7.500 quilòmetres de fibra òptica propietat d'Endesa o de tercers, sobre els quals la companyia elèctrica té drets d'explotació. Igualment, l'acord preveu la cessió a Lyntia de la cartera de contractes amb clients de fibra òptica i lloguer d'emplaçaments.





La xarxa de fibra òptica s'estén fonamentalment sobre línies d'alta, mitja i baixa tensió a les zones on Endesa té una major presència, com Andalusia, Badajoz, Catalunya, Aragó, Galícia, Lleó, Canàries, Balears i Ceuta, i en què gràcies a aquest acord Lyntia aconsegueix millorar la seva connectivitat.









En un comunicat, Endesa remarca que aquesta operació s'emmarca en un context de mercat en el qual hi ha un interès d'inversió en infraestructures de telecomunicacions, cosa que ha facilitat la transacció d'un actiu no estratègic per a la companyia.





Per la seva banda, Lyntia destaca que té ja més de 41.000 quilòmetres de xarxa de fibra òptica, que connecta les ciutats més importants de país i dóna servei a unes 1.912 poblacions. A més, compta amb connexions amb els principals punts d'amarratge de cables submarins de la Península.





De fet, Lyntia va aconseguir un acord similar el passat mes de març amb Iberdrola, que suposava la cessió, en exclusiva i a llarg termini, dels drets d'ús d'una part dels 15.000 quilòmetres de la xarxa de fibra òptica fosca de l'elèctrica a Espanya per 260 milions d'euros.





L'operadora, que proporciona tot tipus de serveis de connectivitat, com fibra fosca, capacitat, Servei majorista FTTH, VSAT, internet i co-location, és una de les companyies de la cartera del fons d'infraestructures Antin Infrastructure Partners, que compta amb seus a Paris, Londres i Nova York.





Lyntia ha estat assessorada en aquesta operació per Deutsche Bank (assessor financer), Vitale & Co (assessor financer), Herbert Smith Freehills (assessor legal), EY (assessor comptable i fiscal) i Hardiman Telecommunications (assessor tècnic).