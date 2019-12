La Mesa del Congrés ha habilitat per a celebrar sessions plenàries l'últim cap de setmana de desembre, per si s'acaba convocant en aquestes dates el debat d'investidura de Pedro Sánchez, segons han indicat fonts de l'òrgan de govern de la Cambra.





Tot i que el mes de desembre és hàbil a efectes parlamentaris, hi ha dies que no ho són, com els caps de setmana, i davant la possibilitat que el debat d'investidura pugui celebrar aquesta setmana, la Mesa de Congrés, en la seva última reunió de l'any, ha acordat habilitar els dies 28, 29 i 30. La idea de celebrar la sessió d'investidura abans de Cap d'Any inclou precisament debats els dies 27 i 28 i segona votació el dilluns 30.









L'adopció d'aquesta mesura, segons asseguren en la Mesa del Congrés no prejutja que finalment vagi a celebrar-se el debat en els últims dies de desembre, ja que la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, seguia aquest dilluns sense notícies clares del candidat Pedro Sánchez.





Ara bé, per si finalment les negociacions s'acceleren, la Mesa de Congrés ha volgut complir amb els tràmits reglamentaris i posar 'de guàrdia' als treballadors de la Cambra.





Si la investidura es porta a la primera setmana de gener, el permís de la Mesa del Congrés ja no cal ja que és un mes que la Constitució deixa fora del període ordinari de sessions i, per celebrar Plens, només cal que siguin convocades per la presidenta.