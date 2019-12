Vox titlla de "cacicada" el repartiment dels escons al Congrés

La Taula de Congrés ha aprovat aquest dilluns el repartiment dels escons de l'hemicicle que han acordat els grups parlamentaris llevat Vox, que ha votat en contra. Segons aquest disseny, PP, Vox i Ciutadans compartiran el terç que queda a la dreta de la Presidència de la Cambra, mentre que Unides Podem, PNB i ERC es queden la part central.













Aquesta distribució d'escons ha pogut ser aprovada després de definir prèviament el nombre definitiu de grups parlamentaris que funcionaran aquesta XIV Legislatura, 10 amb l'autorització de el Grup Plural que ha dividit el Mixt. La Mesa de la Cambra ha volgut aprovar aquesta ruta a la seva última reunió de l'any davant la possibilitat que finalment se celebri el debat d'investidura aquesta setmana o la que ve.





Segons el disseny aprovat, el PP manté el seu lloc tradicional al flanc que queda més a la dreta de la Sala de Plens i amb el seu president Pablo Casado, i la direcció de el grup parlamentari a la primera fila. Per tant, el president de el Govern seguirà tenint davant a el cap de l'oposició.





A la mateixa altura que Casado, però a l'altre costat de la fila d'aquest terç de la dreta, es situarà el líder de Vox, Santiago Abascal, acompanyat per una petita part de la direcció de el grup, ja que el gruix dels seus diputats es repartiran per les files immediatament superiors i l'anomenat 'galliner' tant del' 'quesito' dret com del central.





CIUTADANS, incrustat ENMIG DE VOX





I enmig dels 52 diputats de Vox s'ha obert un forat per incloure als deu de Ciutadans, repartits en tres files i amb el seu portaveu, Inés Acostades, a la tercera fila darrere de Govern.





De la seva banda, el PSOE manté el seu lloc tradicional a l'esquerra el Saló, mentre que Unides Podem tornarà a compartir el sector central amb els diputats de formacions nacionalistes, independentistes i regionalistes.





En concret, a primera fila es situaran a l'esquerra els màxims dirigents de el Grup Parlamentari d'Unides Podem ia la dreta part dels sis de el PNB amb el seu portaveu, Aitor Esteban, just a sobre de l'banc blau. A partir de la tercera, darrere dels nacionalistes bascos i també amb sortida a passadís per Gabriel Rufián, es col·locaran els tretze representants d'ERC.





Més amunt es podrà veure a Bildu, just darrere de Unides Podem, i a el Grup Mixt, mentre que el nou Grup Plural de Junts i Més País anirà a parar a les últimes files de l'hemicicle, el que es coneix com el 'galliner'.





El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa dels Monteros, ha denunciat que cap grup s'ha dirigit a el seu per parlar de la distribució d'escons i que tots s'han tornat a aliar en contra de la seva formació. "És una cacicada que reflecteix la por que li tenen a Vox", ha assegurat.





Espinosa ha lamentat que "alguns partits", en clara referència a l'PP, encara no tinguin clar "qui són els seus rivals" i optin per "perpetuar privilegis" a l'separatisme i a el PNB i que, en comptes de consensuar amb Vox pactin que se'ls "dilueixi a l'hemicicle". El mateix han fet, segons apunten des del grup, amb els despatxos dels seus diputats, que es repartiran en tres plantes de la primera ampliació de Congrés.





ESTEM PER quedar-nos, que s'acostumin





"Ja va sent hora que tots s'acostumin a que Vox és la tercera força i estem aquí per quedar-nos. Quan abans s'acostumin, millor per a tots", ha comentat Espinosa. "Vox no s'ha colat per la porta del darrere i qualsevol emboscada, menyspreu i abús de dret no és només contra els 52 diputats, sinó contra els seus quatre milions de votants", ha advertit, per la seva banda, el vicepresident quart de Congrés, Ignacio Gil Lázaro.





El representant de Vox en l'òrgan de govern, ha explicat que com que no hi havia unanimitat requerida per tractar el tema dels escons en la reunió de la Mesa, a la fin s'ha forçat la convocatòria extraordinària d'un altre trobar-lo deu minuts després per analitzar aquesta qüestió.





Gil Lázaro, que va rebre dissabte per whatsapp el dibuix del repartiment de l'hemicicle, ha portat a aquesta segona cita la proposta de Vox, que pretenia ocupar l'espai que tradicionalment es reserva a la tercera força política, si és el cas la banda esquerra de el sector dret, però tots junts, sense Ciutadans pel mig.