"El relleu generacional al camp està en perill"

Joan Tomàs és editor del Calendari dels Pagesos, una revista d'almanac de gairebé 160 anys d'història que esdevé la publicació en llengua catalana que fa més anys que s'edita ininterrompudament. Conté informació agrícola, astronòmica i cultural catalanes, i el seu objectiu és ressaltar la importància del món rural també en els nostres dies.





Per què es va començar a editar el Calendari dels Pagesos ara fa 160 anys?





D'almanacs com el Calendari dels Pagesos n'existeixen des del segle XV, i eren realitzats per persones de ciència per encàrrec de nobles i gent adinerada, i anaven dirigits al clergat, notaris i pagesos. A partir del 1855, en què es restableix la llibertat de premsa, abolida el 1814 per Ferran VII (i que es monopolitzà amb un almanac oficial redactat pel Real Observatorio Astronómico de San Fernando, de Cadis), es van popularitzar aquest tipus de publicacions, una eina de comunicació clau a l'època. Se’n venien més de tres milions, alguns de caire satíric, altres literaris, agronòmics, religiosos...





A Catalunya hi va ajudar el fet de la bonança econòmica deguda en part als moviments especulatius a causa de les exportacions de vi cap a França, afectada per la fil·loxera, i que aquí no va arribar fins l'any 1879. Aquest període va quedar reflectit en la novel·la 'Febre d’Or' de Narcís Oller. És en aquest context que, el 1861, ara fa 159 anys, apareix el Calendari dels Pagesos.





Qui és el seu destinatari?





Com hem dit, en els seus inicis el públic del Calendari dels Pagesos era el clergat, els notaris i, sobretot, els pagesos. Avui a Catalunya hi ha gairebé el doble de compradors del Calendari dels Pagesos que no pas pagesos; això ens indica que s'hi ha sumat un públic diferent al que hi havia en els seus inicis, bàsicament urbà i d'una franja d'edat més jove, atret pels temes relacionats amb el malbaratament alimentari, el consum responsable i sostenible, els productes de quilòmetre zero, el coneixement de les fruites i verdures de temporada o el calendari de les sembres i plantacions per al seu hort urbà de la terrassa de casa seva.













Quina simbologia té la Roda Perpètua i per què surt a la portada?





Des del 1874 fins a l'actualitat a la portada del Calendari dels Pagesos hi figura la roda perpètua: per tant, actualment la considerem una icona d'aquesta publicació. Aquesta roda fou ideada pel frare mestre Domènec Varni i publicada per fra Miquel Agustí, prior del temple de Perpinyà, en el llibre dels Secrets d'Agricultura, casa rústica i pastoril. Aquest llibre, que és un manual tècnic agrícola, va sortir imprès per primera vegada l’any 1617, a Perpinyà. La roda indica, des del punt de vista agrícola, els anys fèrtils, molt fèrtils, estèrils o molt estèrils. Al Calendari s’explica com fer-ne aplicació a un any qualsevol del nostre segle.





La publicació vol reivindicar la importància del món rural i els aliments a les nostres vides?





Totalment. De fet és un dels objectius que tenim els editors. Davant de l'abandonament del camp de la meitat dels pagesos catalans en dues dècades i tenint present que quatre de cada deu pagesos en actiu tenen més de 65 anys, cal ser conscient que el relleu generacional al camp està en perill. El Calendari dels Pagesos vol aportar el seu granet de sorra i ajudar a prendre consciència de la importància de l’existència dels nostres pagesos que, dia a dia, i amb un esforç molt gran segueixen proveint-nos de productes alimentaris de gran qualitat i de proximitat.





Què en destacaria de l'edició d'aquest any?





Cada any seguim el nostre esforç per millorar la part gràfica i convertir el Calendari dels Pagesos en una revista-almanac (actualment té 44 pàgines), amb articles de molta actualitat i continguts culturals i també tradicionals.





Fa un parell d'anys es va afegir un calendari de paret i un calendari de fruites i verdures de temporada, i una secció en la qual volem a donar a conèixer iniciatives destinades a millorar el nostre entorn, tant des del punt de vista mediambiental com social; enguany en aquesta secció ens fem ressò de la Xarxa Parc de les Olors, un jardí visitable i productiu de plantes aromàtiques i medicinals, i incloem un pòster de plantes aromàtiques i medicinals. També aquest any hem afegit al compte de twitter i un compte d’Instagram.





Tot i la crisi editorial actual se segueix venent tot i que no rep subvencions ni conté gairebé publicitat, perquè la gent el compra, encara que això sigui una obvietat, i és així perquè la gent se l'ha fet seu, i el considera un patrimoni cultural i etnogràfic molt arrelat a la nostra terra. I és així com la propera edició, corresponent a l’any 2021, serà el 160è aniversari del calendari dels Pagesos, que esperem tingui una vida encara molt llarga!