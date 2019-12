La família de José Couso intenta reactivar el cas a través del Tribunal Europeu de Drets Humans

La família de José Couso, el periodista espanyol assassinat a Bagdad fa 16 anys, ha presentat un recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per intentar reactivar el cas, després d'haver esgotat totes les vies davant els tribunals espanyols, l'últim el Constitucional el passat mes de juny.









Tal com ha informat la família en el seu compte de Twitter, l'objectiu és "buscar el suport davant la violació de drets humans i la pèrdua de protecció davant les modificacions de la legislació espanyola, deixant-nos incapacitats per buscar justícia davant l'assassinat de José Couso ".





Amb aquesta reforma de la llei es refereixen a la restricció de la justícia universal i el que denuncia la família davant del tribunal amb seu a Estrasburg és que aquesta circumstància els ha "privat de la possibilitat d'articular un recurs efectiu que permeti la investigació i enjudiciament de el crim".





"No existeix actualment cap possibilitat que el mateix sigui jutjat, de manera que quedarà impune. És a dir, l'Estat espanyol no posa actualment a disposició de la família Couso cap recurs ni mecanisme que permeti la denúncia, investigació i enjudiciament", explica el recurs.





La família recorda que el Conveni Europeu de Drets Humans "obliga els estats contractants" a "assegurar de forma concreta i efectiva una bona administració de justícia", i recorre a la jurisprudència del propi TEDH per remarcar que "l'obligació dels Estats de protegir un dret inclou la d'investigar les circumstàncies en què es produeix la seva violació".





A més, el recurs subratlla que tal com ha interpretat el tribunal d'Estrasburg, el Conveni "obliga a posar a disposició de les víctimes una investigació efectiva capaç de portar a la identificació i el càstig dels culpables" i aquest remei ha de ser "efectiu en la pràctica, així com en la legislació, en el sentit que no ha de ser injustificadament obstaculitzat pels actes o omissions de les autoritats".