Troben un cadàver en una zona de barrancs a Vilanova de Meià (Lleida)

Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dilluns al voltant de les 16.06 hores el cos sense vida d'un home en una zona de barrancs a Vilanova de Meià (Lleida), concretament al barranc de la Tartera, ha informat el cos en un comunicat .





Els Bombers han rebut a les 15 hores l'avís per donar suport a la recerca d'un home per aquesta zona, on podria haver fet barranquisme, i els Mossos han localitzat el seu vehicle en un aparcament a Tòrrec (Lleida).





L'helicòpter de rescat amb efectius de el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) ha localitzat el cos, en un dispositiu que ha comptat també amb el Grup Caní de Recerca (GCR), tres vehicles lleugers per buscar per la zona de barrancs, una càmera tèrmica incorporada a l'helicòpter i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra.