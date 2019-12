Arrels alerta que l'encariment dels lloguers impedeix allotjar més persones

La fundació Arrels ha alertat que l'increment del preu dels lloguers impedeix a l'entitat poder allotjar més persones, fins al punt que aquest 2019 la despesa per aquest concepte és un 20 per cent superior a l'any passat.









El director d'Arrels, Ferran Busquets, ha assenyalat que "si la ciutadania no ens dona un cop de mà haurem de posar el fre". "Necessitem suport per tenir més capacitat d'acció i poder oferir més habitatge", afegeix.





En els últims mesos, persones com Robert, Sharon, Armando o Abderrahman, que vivien al carrer, estan ara en un pis d'Arrels, destaca en un comunicat. La responsable del programa de Suport, Ester Sánchez, ha subratllat que "proporcionar allotjament estable és la millor manera de normalitzar i dignificar la vida de la persona".













En l'actualitat, Arrels proporciona allotjament a 133 persones en 98 pisos ja 74 més en altres recursos, però mentre s'encareix el lloguer, augmenta el nombre de persones vivint als carrers de Barcelona.





El 2018, Arrels va destinar 333.410 euros al lloguer de pisos, una xifra que s'estima incrementar en un 20 per cent a l'acabar l'any. "Fins ara hem tingut la capacitat d'assumir més despesa, però per primera vegada ens plantegem no agafar més pisos perquè potser no els podem pagar, estem arribant al límit", sosté Busquets.





El preu mitjà del lloguer a Barcelona supera els 950 euros, un 9 per cent més que fa dos anys i un 35 per cent més que fa cinc anys.