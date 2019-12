Urdangarin surt de la presó de Brieva per gaudir el seu primer permís de 4 dies

El marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, condemnat pel cas 'Nóos', ha sortit a les 8.40 hores d'aquest dimarts, dia de Nadal, de la presó de Brieva, per a realitzar el seu voluntariat social encara que no tornarà fins dissabte ja que gaudeix d'un permís de quatre dies.





Urdangarin ha sortit aquest dimarts per complir les seves tasques de voluntariat a l'Hogar Don Orione, a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón, i no tornarà fins dissabte, 28 de desembre, després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Valladolid autoritzés el permís de quatre dies que ja li havia estat concedit per la Junta de Tractament de la presó avilesa.





Aquest és el primer permís penitenciari d'Iñaki Urdangarin, que va ingressar a la presó de Brieva des del 18 de juny de 2018.