L'expresident del Reial Madrid Vicente Boluda aspira a repetir en el càrrec

L'empresari Vicente Boluda, al costat del secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos / EP





L'expresident interí del Reial Madrid, Vicente Boluda, es presentarà a la reelecció. Així ho ha assegurat en un dinar amb periodistes valencians d'economia aquest dilluns 23 de desembre.





Amb 22 anys com a soci merengue, Boluda mai va amagar les seves aspiracions a tornar a prendre els comandaments del club blanc. Però ara ho confirma. El també president de l'Associació Valenciana d'Empresaris assegura tenir els 25 milions d'euros que aproximadament marquen els estatuts madridistes per poder ser candidat a la presidència.





En la mateixa trobada amb els periodistes va destacar la propera compra de sis empreses per al seu grup Boluda Corporació Marítima, per les quals podria desemborsar entre 400 i 2.000 milions d'euros.





L'empresari valencià va destacar que es presentarà a les pròximes eleccions del Reial Madrid "perquè hi hagi eleccions" en 2021, alhora que va lloar la importància de tal càrrec: "És una cosa tan espectacular que realça qualsevol cosa. Qualsevol associació que tingui de president al president del Madrid el multiplica", segons 'el Confidencial'.





L'armador valencià es va reafirmar hores després a 'El Larguero' de la Cadena SER i ha insistit que tot i la dificultat, vol guanyar a Florentino Pérez. "Ho tenia sempre decidit, però no he pogut presentar-me a eleccions anteriors perquè van canviar l'edat per ser president", va confessar.





"M'agradaria perquè al Madrid el va portar en l'ànima, al cor. M'agradaria tornar a ser president perquè el que més em dol és que cal tornar-li el club als seus socis. El club s'ha distanciat del soci. És dels socis".