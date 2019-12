La vida de luxe del fill del nou Primer Ministre de Cuba

Des de 1976, el lloc no havia estat ocupat. Ara, amb la nova Constitució que torna la figura del primer ministre a Cuba, el president Miguel Díaz-Canel ha nomenat el ministre de turisme per a aquest càrrec.





I si Manuel Marrero és un dels noms dels què s'ha parlat des de dissabte, quan es va donar a conèixer el nomenament, el seu fill és el que ha acaparat tota l'atenció en els següents dies.





I tot perquè l'estil de vida de Manuel Alejandro mostra una sèrie de privilegis que susciten controvèrsia, com fins fa poc era visible a través del seu compte d'Instagram, inicialment oberta al públic i ara privat.









La maniobra va ser poc útil davant la velocitat d'alguns mitjans de comunicació, que van aconseguir captar diverses imatges comprometedores per al jove, des de festes, viatges, sopars i estades en hotels, a fotos dins d'un dels jets privats que solen utilitzar figures com Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro i altres alts dirigents de país quan viatgen a l'estranger.





Manuel es descriu a si mateix en les seves xarxes socials com un "amant dels viatges, del maquillatge i de la fotografia", i segons diferents mitjans, l'avió en qüestió (identificat per la seva matrícula) és un dels tres aparells oferts per l'expresident veneçolà Hugo Chávez al govern cubà a principis de la dècada de 2000.





Aquest diumenge, i després que les imatges del Dassault Falcon 900 no escapessin a la mirada dels més atents, Manuel va esborrar les fotos del seu perfil d'Instagram, segons ha avançat Ciber Cuba.





Llicenciat en Estudis Socioculturals per la Universitat d'Holguín, el fill de Manuel Marrero Creu treballa com a especialista comercial a l'agència de viatges Gavina Tours, associada a les Forces Armades.