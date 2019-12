La Guàrdia Urbana de Barcelona inspecciona 132 locals d'oci nocturn de cara a Nadal

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha inspeccionat 132 locals d'oci nocturn aquest desembre per garantir que es celebrin festes "amb seguretat i civisme", ha declarat aquest dimarts als periodistes el portaveu del cos i sotsinspector de la Unitat de districte de Sant Martí, Jordi Oliveras.





Oliveras ha dit que aquestes intervencions s'emmarquen en l''operació Nadal' i pretenen "prevenir i garantir la seguretat de tots els clients que vagin a locals d'oci al llarg d'aquestes vacances i el Cap d'Any".





L'anàlisi ha portat a interposar 194 denúncies --la majoria per falta de cartells obligatoris que informen de la normativa i per incomplir els horaris d'obertura i cierre-- del 2 al 24 de desembre, però aquesta operació continuarà fins al 6 de gener i podrien aconseguir-se les 170 o 180, "encara que són nombres difícils de predir".









Oliveras ha assegurat que l'evolució d'aquestes inspeccions és positiva: "El compliment de la normativa millora any rere any, la nostra activitat s'incrementa i la interlocució amb els propietaris d'aquests locals també s'incrementa perquè es compleixin totes les condicions".





BARCELONA COMPLEIX LA NORMATIVA





La gran majoria de locals d'oci nocturn de Barcelona "compleixen amb la normativa bàsica, especialment pel que fa a la seguretat", i ha valorat que contractin serveis de vigilància per controlar les actituds que poden vulnerar la convivència.





Un dels aspectes a millorar és el soroll: "Es controlaran i es controlen sempre aquestes molèsties perquè és una de les més habituals per als ciutadans", i ha afegit que els controls són responsabilitat de la seguretat dels locals i de la Guàrdia Urbana.





Pel que fa a el consum de droga, si aquesta activitat és tolerada pels locals d'oci "és una infracció que cometen els mateixos responsables", però si es la realitza una sola persona únicament se li imputarà a ella.





La policia de Barcelona també actuarà per controlar els menors d'edat amb l'objectiu d'"evitar que consumeixin alcohol, drogues o que es troben en situació de risc", i garantirà la seguretat dels locals estudiant la seva aforament, les sortides d'emergència i la presència d'extintors.





RAMÓN MAS (GEDBP)





El secretari general del Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província (GEDBP) i un dels propietaris de Wolf Barcelona --on han fet les declaracions--, Ramon Mas, ha assegurat que les inspeccions són "superimportants" perquè volen tenir empreses segures on els clients es diverteixin.





"Tenim personal de manteniment que realitza constants millores en els locals i estem molt a el dia de les normatives perquè tenim uns negocis que estan molt inspeccionats i que tenen una normativa molt estricta", i ha considerat que han fet un esforç contractant seguretat privada i treballant amb la policia.





Ha destacat la importància de que hi ha efectius nocturns als carrers: "Si al Camp Nou es mouen 100.000 persones un diumenge, un dissabte a la nit surten 450.000 o 500.000 persones que es mereixen la mateixa seguretat que la que tenen els socis del Barça".





Per a Mas, l'aspecte més important és que "la gent surti bé i arribi segura a casa", i ha explicat que per això han demanat un reforç de seguretat en el transport públic, i ha celebrat que Barcelona sigui l'única ciutat d'Espanya on el metro funcioni tota la nit.