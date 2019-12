El frau no prescrit de Jordi Pujol Jr és de 8,6 milions

L'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) ha conclòs que el primogènit de l'expresident català Jordi Pujol Soley, Jordi Pujol Ferrusola, va defraudar entre els anys 2007 i 2012 -exercicis encara no prescritos- 8.654.413 euros, segons un informe de 15 d'octubre.





En el document, signat per dos inspectors de l'organisme dependent de l'Agència Tributària, revela també que el frau sí prescrit és el corresponent als anys 2004, 2005 i 2006, i que ascendeix a 1.805.927 euros. Així, el frau total de Jordi Pujol Jr arribaria 10.460.340 euros. Però com el frau dels anys 2004, 2005 i 2006 ja ha prescrit penalment, segons l'Agència Tributària, no se li pot perseguir.





L'Onif va constatar que el primogènit de l'expresident català va ingressar 29,3 milions d'euros al marge d'Hisenda. Del total, 21 milions es van ingressar en el període que encara poden ser perseguits penalment.





Aquests ingressos es van realitzar en els comptes a Andorra del clan Pujol, però també a través d'empreses pantalles com Inter Rosario Port Service, Imisa o Project Marketing Cat SL, segons especifica el document de l'Onif de 15 d'octubre.









Jordi Pujol Soley i el seu fill Josep Pujol Ferrusola no van tributar pels 3,5 milions d'euros que tots dos van ingressar a Andorra, segons indica 'Vozpópuli' .





L'Agència Tributària reconeix en un informe lliurat a l'Audiència Nacional que l'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol va defraudar l'any 2000 més de 885.000 euros, però subratlla que el delicte ja està prescrit.