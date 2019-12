Tres detinguts per robar en cases a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes com a presumptes membres d'un grup especialitzat en robatori amb força en domicilis de Catalunya que utilitzava alicates de bec de lloro per entrar a les residències, ha informat la policia catalana aquest dimarts en un comunicat.





Formen part d'un grup més gran que abans d'entrar en els domicilis cridava a l'intèrfon per assegurar-se que no hi havia ningú a dins, i que s'emportava diners en metàl·lic i objectes d'electrònica i informàtica.





Els arrestats -de 38, 39 i 56 anys- van participar en sis robatoris a Vilanova i la Geltrú, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Lleida, entre els tres sumen un centenar d'antecedents policials per fets similars, i han ingressat a la presó provisional.