El Rei defensa el diàleg i admet que Catalunya és una "seriosa preocupació"

El Rei Felip VI ha reconegut que Catalunya és una de les "serioses preocupacions" que té Espanya, en un missatge de Nadal en què ha cridat a enfortir els valors que han sustentat la democràcia espanyola i especialment l'enteniment dins de la Carta Magna: "la voluntat d'entesa i d'integrar les nostres diferències dins del respecte a la nostra Constitució, que reconeix la diversitat territorial que ens defineix i preserva la unitat que ens dóna força".





Per al Rei, aquests valors, al costat de la llibertat i la solidaritat i la voluntat de concòrdia que va permetre "fer caure murs d'intolerància, rancor i incomprensió" --en al·lusió a la Transició--, són una "senyal d'identitat" de l'Espanya d'avui, però no poden donar-se "per suposats ni tampoc oblidar la seva fragilitat". "Hem de fer tot el possible per enfortir-los i evitar que es deteriorin", ha avisat.





El Rei ha defensat que tot el que Espanya ha aconseguit en democràcia, "una transformació molt profunda" i un "gran potencial com a país", "no s'ha generat de manera espontània" sinó que ha estat el resultat que milions d'espanyols, "gràcies a la Constitució", han compartit valors i projectes.





En un discurs que aquesta vegada es produeix en plena negociació PSOE, Unides Podem i ERC per a la investidura de Pere Sánchez, el cap de l'Estat ha passat per sobre i s'ha limitat a assenyalar que Espanya està immersa en "el procediment constitucional previst per què el Congrés dels Diputats atorgui o denegui la seva confiança al candidat". D'acord amb la Constitució, ha dit, correspon a Congrés "prendre la decisió que consideri més convenient per a l'interès general de tots els espanyols".





El Rei ha esmentat a Catalunya expressament una sola vegada, entre les "serioses preocupacions" que té Espanya, al costat de les conseqüències per a la cohesió social de la revolució tecnològica i el deteriorament de la confiança ciutadana en les institucions. No obstant això, amb o sense mencions explícites, la situació en aquesta comunitat ha estat una constant en els seus sis missatges nadalencs des de 2014.





"PENSEM EN GRAN, AVANCEM AMB AMBICIÓ"





Aquest cop, el Rei ha llançat un missatge de confiança en la capacitat de la societat espanyola i del seu estat social i democràtic de Dret d'afrontar els reptes. "Tenim un gran potencial com a país. Pensem en gran. Avancem amb ambició. Tots junts. Sabem fer-ho i coneixem el camí", ha assenyalat.





Aquest camí, segons el parer de Felip VI, és la unitat al voltant dels valors democràtics: "Confiem en nosaltres mateixos, en la nostra societat; confiem a Espanya i mantinguem-units en els valors democràtics que compartim per resoldre els nostres problemes; sense divisions ni enfrontaments que només erosionen la nostra convivència i empobreixen el nostre futur".





En el seu missatge, ha identificat reptes com la nova era tecnològica, el rumb de la UE, els moviments migratoris, la desigualtat laboral entre homes i dones, la manera d'afrontar el canvi climàtic i la sostenibilitat, la manca d'ocupació, sobretot pels joves, i les dificultats econòmiques de les famílies més vulnerables, que segueixen sent la "principal preocupació" perquè "la crisi econòmica ha aguditzat els nivells de desigualtat".





És aquest escenari, el que, segons ell, requereix "tenir més que mai una confiança ferma" en la mateixa societat i a Espanya, que "sempre ha sabut obrir-se camí" quan ha afrontat el futur amb responsabilitat, determinació i serenitat. Això sí, també ha avisat que "el progrés d'un país depèn, en gran manera, del caràcter dels seus ciutadans, de la fortalesa de la seva societat i de l'adequat funcionament del seu Estat".





De fet, ha incidit que l'Estat Social i Democràtic de Dret assegura la "convivència en llibertat", "ha convertit a Espanya en un país modern, amb prestacions socials i serveis públics essencials", amb una gran xarxa d'infraestructures i "garanteix com pocs la seguretat dels ciutadans".





"UNA NACIÓ" OBERTA A EL MÓN I AMB VALORS DEMOCRÀTICS





"Una nació", ha prosseguit, "amb una posició privilegiada per a les relacions internacionals gràcies a la seva clara vocació universal, a la seva història i a la seva cultura", europea i iberoamericana, i que "no està aïllada, sinó molt oberta al món i plenament integrada a la societat global".



Espanya, ha defensat, té "raons sobrades" per mantenir la confiança, perquè és una societat "emprenedora i generosa", líder en molts camps; comparteix valors "amb les altres societats lliures i democràtiques" i "ha fet front, i ha superat, situacions molt difícils amb una serenitat i enteresa admirables, demostrant una gran resistència i maduresa".



"Podem sentir-nos molt orgullosos dels valors que inspiren als nostres ciutadans, de l'energia, la vitalitat i el dinamisme de la nostra societat i de la solidesa del nostre Estat", ha remarcat el Rei, recalcant que tot això és no "una autoestima mal entesa "sinó" una realitat contrastada".





CONTRA ELS EXTREMS DE AUTOCOMPLAENÇA O AUTOCRÍTICA DESTRUCTIVA





Això sí, ha reconegut que "queda molt per fer, per millorar i renovar", i això requereix no "caure en els extrems", és a dir, "ni en una autocomplaença que silenciï" les mancances o errors, "ni en una autocrítica destructiva que negui el gran patrimoni cívic, social i polític "acumulat.





El que cal, a la seva manera de veure, és "tenir una consciència clara i objectiva" de les debilitats i fortaleses d'Espanya i una visió "el més realista i completa de com i cap a on va el món".





"El temps no s'atura i Espanya no pot quedar-se immòbil, ni anar per darrere dels esdeveniments", ha dit, ha d'avançar pel seu camí "sense tancar-se en si mateixa com en altres èpoques de l'any passat". Així, s'ha mostrat convençut que Espanya superarà els nous reptes, com ha superat altres en el passat.





En un missatge que, com sempre, ha acabat felicitant les festes a les llengües cooficials, el Rei ha volgut tenir un record a les víctimes i damnificats de les inundacions i les riuades, i també als que la nit de Nadal vetllen per la seguretat d'Espanya lluny de les nostres fronteres o presten serveis essencials.





A més, ha deixat clar que el missatge de Nadal en si és una mostra del seu compromís de "servir Espanya amb lleialtat, responsabilitat i total entrega".