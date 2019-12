L'escriptor Ari Behn, exmarit de Marta Lluïsa de Noruega, se suïcida

Behn va patir problemes mentals després del seu divorci de la princesa en 2016, com va relatar en el seu últim llibre publicat sota el títol 'Infern'.













La família d'Ari Behn, l'exmarit de Marta Lluïsa de Noruega ha anunciat la seva mort per suïcidi. En un comunicat, els reis Harald i Sònia de Noruega han destacat que guarden un càlid i afectuós record d'Ari Behn, la seva exgendre a què es refereixen com un gran pare, amb qui, diuen, van compartir molts dels petits i grans moments de la vida. Qui no s'ha pronunciat encara és Marta Lluïsa de Noruega.





"Novel·la amb quadres", així és com Ari Behn va qualificar el seu llibre, 'Infern', on explicava a través de 50 de les seves obres pictòriques, acompanyades de textos breus, la seva vida al costat de Marta Lluïsa de Noruega. Solament el títol triat ja reflecteix el que era la moralitat de el llibre.