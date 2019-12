Hisenda retarda el pagament de 5.500 milions a les autonomies

Els milions de lliuraments a compte, desbloquejats fa tres mesos per l'Executiu no arribaran a totes les regions abans que acabi 2019.

















Diferents governs autonòmics i municipals expliquen que "una cosa va ser signar el decret abans de les eleccions de el 10 de novembre -el PP va qualificar la decisió d '" electoralista "-, i una altra rebre els diners".





De fet des del Ministeri d'Hisenda ha començat a advertir de la "impossibilitat" de poder repartir aquests 5.500 milions a totes les comunitats abans de finals d'any. Per dues raons fonamentals: el procediment a dur a terme i la falta de liquidesa.





Aquest és un diners que es destinen a polítiques educatives, sanitàries i socials, així com a el pagament de les factures dels proveïdors, com les farmàcies. Pel que si les autonomies triguen a cobrar, els seus comptes es desequilibraran, ncurriendo en dèficit en algun cas.





Per aquest motiu la majoria de les comunitats han començat a organitzar un front comú amb l'exigència que s'alliberin i als fons, abans que finalitzi 2019. Una reclamació a la qual, a dia d'avui, Hisenda no té intenció d'accedir mentre no hi hagi Govern i uns nous pressupostos.





El Govern en funcions no està valorant tampoc cap fórmula per abonar una mensualitat de l'IVA que va quedar pendent de transferir quan, encara amb Cristóbal Montoro a el front de el Ministeri, es va implantar un canvi en el sistema de pagaments que va deixar en l'aire el traspàs dels fons recaptats al desembre de 2017.