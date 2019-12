Coneixes les profecies de l'endevina Baba Vanga per al 2020?

Donald Trump patirà sordesa i una malaltia mortal a 2020, Vladímir Putin haurà de defensar-se d'un intent d'assassinat mentre Europa haurà d'estar preparada per a un atac químic dels extremistes musulmans. Aquestes són algunes de les profecies que l'endevina cega d'origen búlgar, Baba Vanga, va predir per a aquest any. Vanga, que va predir l'atac a les Torres Bessones, va morir el 1996 però els seus pronòstics s'estenen fins al 5079.





















Vanga es va convertir en una figura de culte a Bulgària entre els teòrics de la conspiració després que algunes de les seves prediccions resultessin estranyament certes. Anomenada la "Nostradamus dels Balcans" va perdre la vista de manera estranya als 12 anys després d'una forta tempesta de sorra. La seva família la va trobar diversos dies després, pràcticament morta, amb els ulls tancats i coberts de sorra. Quan ser recuperar, va dir que havia experimentat la seva primera visió quan estava desapareguda i que creia que se li havia atorgat el poder de predir el futur i el de guarir als malalts.





Els seus seguidors defensen que la seva predicció més encertada va ser la dels atacs de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units, dels quals va dir que "dos ocells d'acer atacarien als germans nord-americans". Ella va dir: "Horror, horror! Els germans nord-americans cauran després de ser atacats pels ocells d'acer. Els llops udolaran en un arbust i brollarà sang innocent ". Aquest dia, quatre avions van ser segrestats i van atacar a cor d'EUA provocant milers de morts. També va poder predir la pujada a el poder de Putin. El 1979, li va dir a l'escriptor Valentin Sidorov que Rússia es convertiria en el "senyor de l'món" després que Europa es convertís en un "erm". "Tot es descongelarà, com si fos gel, només un romandrà intacte: la glòria de Vladimir, la glòria de Rússia", en una possible referència a l'actual president rus.





Les prediccions per a aquest any són també una mica inversemblants. Segons Baba Vanga, Donald Trump patirà un tumor cerebral que el deixarà sord i que fins i tot pot matar-lo. Sobre Vladímir Putin va apuntar que patirà un intent d'assassinat -ja va patir un en 2012- que es gestarà des de dins de l'Kremlin, tot i que no va deixar clar si el líder rus sobreviurà. Aquest any Europa estarà marcada per un exèrcit d'extremistes musulmans que envairan el continent usant armes químiques. A més, un meteorit gegant podria impactar contra Rússia, segons la predicció de la "Nostradamus dels Balcans". Vanga, que va morir el 1996 amb 85 anys, també va predir que en 2028 s'acabarà la fam al món, que la Terra es tornarà inhabitable en 2341.