Messi i Neymar seran els convidats "vip" de la "reboda" de Luis Suárez

La primera imatge nadalenca la va difondre la dona de Leo en la prèvia de la Nit de Nadal. Antonela Roccuzzo va pujar a Instagram una singular fotografia de tota la família utilitzant vestimenta al·lusiva als festejos amb el següent missatge: "Els desitgem un Nadal ple d'amor i llum. Bon Nadal!".

















El curiós és que aquesta foto va ser presa fa uns dies, quan el clan Messi es trobava a Barcelona.





Luis Suárez i la seva dona, Sofia Balbi, celebraran els seus 10 anys de matrimoni amb una festa que tindrà lloc aquest dijous a Punta de l'Est, epicentre de l'activitat social en l'estiu uruguaià, amb convidats de luxe com Messi i Neymar, entre d'altres.





Un gran secretisme envolta a l'organització de l'esdeveniment, ja que no hi ha llista oficial dels noms dels presents i els treballadors a la festa tindran prohibit l'accés i ús dels seus telèfons mòbils o si més no parlar amb els convidats.





No obstant això, la premsa uruguaiana ha citat que en la cerimònia de renovació de vots i posterior festa, que se celebrarà en el luxós "Hotel Fasano les Pedres", a uns 20 quilòmetres de Punta de l'Est ia 150 de Montevideo, hi haurà uns 160 convidats .





Al costat de l'hotel de luxe, que compta amb heliport propi, s'instal·larà una carpa per a la premsa, a la qual arribarà la parella per ser fotografiada una vegada finalitzada la celebració religiosa i fins a la qual podran acudir els convidats que així ho desitgin.





La història de Suárez, de 32 anys, i Balbi, de 30, va néixer a l'adolescència de tots dos i està plena de trobades i desencontres. Membre d'una família nombrosa, el davanter, que va començar treballant d'escombriaire per ajudar a la complicada economia familiar, va trobar a Sofia el motiu per fugir d'un entorn complicat a través del futbol.





Amb 15 anys es va enamorar d'ella, que pertany a una família acomodada i que, en plena crisi econòmica uruguaiana, va haver de partir amb els seus a Europa. Des de llavors, Luis va emprendre un viatge futbolístic per viure més a prop seu. Va fitxar pel Groningen i després per l'Ajax d'Amsterdam. I a Holanda es van casar el 2009. Després va ser a Anfield.





Cal recordar que Messi i Antonela tenen com a veïns a Castelldefels a Luis Suárez ia la seva família, de qui s'han fet inseparables. El davanter uruguaià és un dels grans amics de Messi al vestidor mentre que la seva dona, Sofi Balbi, va ser sòcia d'Antonella a la boutique de Ricky Sarkany, de Barcelona, que va acabar tancant.





Messi i la seva família es traslladaran a Punta de l'Est a l'avió privat de què és propietari el capità de l'Barcelona. Es tracta d'un Gulftream V de l'any 2004, que costa 15 milions de dòlars, és d'origen nord-americà i té detalls exclusius. A l'obrir-se les escales de la gran nau, cau una petita escala que convida a abordar i deixa bé en clar qui són els passatgers d'aquest jet privat. "Leo, Antonella, Thiago, Ciro i Mateu", els noms de cada integrant de la família apareixen en l'ingrés a l'avió. Després s'inclou el número 10 estampat a la cua de la nau i en un interior a pur luxe.