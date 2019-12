L'Audiència acorda fiança per a un cinquè CDR perquè no van trobar Tèrmita

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional ha acordat aquest dijous una fiança de 10.000 euros per a Alexis Codina, el cinquè dels set empresonats al setembre per delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per cometre estralls que podrà quedar en llibertat provisional.





MÉS INFORMACIÓ L'Audiència Nacional decreta la llibertat del quart CDR













Si abona la fiança, Codina es convertirà en el primer membre de l' 'nucli productor' dels explosius de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT) en quedar en llibertat provisional, ja que el tribunal considera les substàncies precursores que van utilitzar els investigats "no són en si mateixes explosius ".





Segons el sumari de la causa, a què ha tingut accés Europa Press, el domicili habitual d'Alexis Codina hauria estat un "laboratori clandestí" per a la cèl·lula terrorista en la preparació, confecció i pràctica de diversos compostos explosius, tal com concloïen els investigadors de la Guàrdia Civil. Al seu torn, el domicili hauria servit com a emmagatzematge i dipòsit per a tercers de les diferents substàncies perilloses.





No obstant això, la Sala destaca que a la pericial elaborada pels dos tècnics del Grup de Desactivació d'Explosius (GEDEX) de la Guàrdia Civil de Barcelona no s'ha trobat "referència a l'existència d'explosius i sí únicament de substàncies que degudament barrejades i seguint els corresponents procediments tècnics poguessin arribar a convertir-se en explosius (precursors), disposant el recurrent de documents amb informació per elaborar explosius ". A més, insisteix que en el domicili de Codina no es va trobar Tèrmita, sinó precursors de la mateixa.





"El que sí ens permet afirmar, des del punt de vista dels elements justificants de la presó, és el fet de l'objectiva inexistència d'explosius en poder del senyor Codina i que, per això, la seva situació en aquest aspecte no difereix dels altres tres encausats recurrents respecte dels quals s'ha acordat la possibilitat d'imposició d'una fiança per obtenir la seva llibertat ", assenyala l'acte en referència a altres sospitosos en aquesta causa.





NO HA ESTAT DECLARAT GRUP TERRORISTA



D'altra banda, el tribunal compost pels magistrats Fernando Andreu, José Ricardo de Prada i María Fernanda García Pérez destaca que la causa està encara "en procés d'investigació" i que, per tant, encara no hi ha una "prèvia organització delictiva de caràcter terrorista "que hagi estat així declarada judicialment.





D'aquesta manera, la Sala "no pot emetre un judici definitiu suficientment fundat sobre la naturalesa o no terrorista dels fets, ni de l'existència d'una organització que s'hauria constituït 'ex novo', ni de des del punt de vista dels seus finalitats, estructuració, prèvies manifestacions delictives o grau de desenvolupament en la seva possible conformació ".





Malgrat això, el tribunal confirma la competència de l'Audiència Nacional per investigar els possibles delictes en aquesta causa, ja que hi ha "prou fonament" per mantenir la hipòtesi que darrere dels CDR detinguts podria existir un grup terrorista.





Respecte dels fins per acordar la mesura de presó eludible sota fiança de 10.000 euros per a Codina, la Sala valora l'existència de "clars elements d'arrelament, personals, socials i familiars de l'recurrent" i no veu "risc real de col·lusió o entorpiment de l' procediment o destrucció de proves ".





Només quedarien DOS CDR A LA PRESÓ



Quan pagui la caució imposada per la Sala penal, Alexis Codina es convertirà en el cinquè dels set CDR empresonats el 26 de setembre passat que podrà sortir de la presó madrilenya de Soto de Real, això sí, amb mesures cautelars com ara compareixences setmanals davant el jutjat o comissaria de Mossos d'Esquadra més propera al seu domicili, prohibició de sortida del territori nacional amb lliurament de passaport i designació de domicili on ser localitzat.





Fins al moment, l'Audiència Nacional havia acordat la presó provisional eludible sota fiança per a Eduard Garzón, Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch --aquests tres van sortir en llibertat divendres passat-- i Ferran Jolis --el acte ha estat notificat aquest dijous- -. Segons la investigació de la Guàrdia Civil, els quatre formaven part de l' 'nucli executor' de l'ERT, és a dir, no havien manipulat les substàncies precursores d'explosius.





Aquest dijous, la sala penal, amb el vistiplau de la Fiscalia, ha ampliat el criteri per acordar fiança també per a un membre de l' 'nucli productor', de manera que ja només queden a la presó dos dels detinguts el passat setembre: Jordi Ros i Germinal Tomàs Abueso.