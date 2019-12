El Consell de Ministres prorrogarà els límits del règim de mòduls dels autònoms

El Govern en funcions preveu aprovar aquest divendres en Consell de Ministres un decret per prorrogar per cinquena vegada els límits actuals de el règim de mòduls dels autònoms. Això permetria treballar per buscar una fórmula progressiva en els pròxims anys que permeti acotar els mòduls a les activitats en les que treballen amb consumidors finals, al tractar-se dels casos en què resulta més difícil al fisc poder comprovar les operacions reals.









D'aquesta manera, es mantindrien els nivells dels darrers exercicis i la pràctica totalitat dels autònoms no percebran modificació en els límits. Aquests límits afecten principalment a l'col·lectiu d'autònoms transportistes.





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar al novembre de 2018 la pròrroga dels llindars per a tributar pel sistema d'estimació objectiva (mòduls) i llavors va xifrar en prop de mig milió d'autònoms el nombre de beneficiaris de la mesura, que podrien tornar a veure afectats de manera positiva l'any que ve.





Els emprenedors que tributen pel règim de mòduls declaren una renda mitjana anual només lleugerament superior als 10.000 euros. Una àmplia majoria dels més de dos milions de professionals i autònoms espanyols es declaren mileuristes i la bretxa entre les rendes declarades pels autònoms que s'acullen a el règim de mòduls i els assalariats (10.484 euros) és la més gran des del 2007.