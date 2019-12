El debat sobre la pujada de les pensions entrarà en el darrer Consell de Ministres

El Govern abordarà demà divendres, previsiblement, la pujada de les pensions de 2020 en l'últim Consell de Ministres que se celebrarà aquest any, segons han informat a Europa Press fonts governamentals.





Tot apunta que les pensions, en línia amb el Pla Pressupostari enviat a Brussel·les i amb el compromís de el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, pujaran un 0,9% el proper any.

Per això, el Govern té com a opció més probable la suspensió de l'article 58 de la Llei General de la Seguretat Social, que fixa una pujada de les pensions de l'0,25%, i la posterior pujada de l'0,9% un cop hagi Executiu .





Una altra de les alteratives que es baixessin és l'aplicació de l'actual índex de revalorització de les pensions (0,25%) perquè, una vegada que es constitueixi l'Executiu, s'adopti la pujada restant fins a arribar a l'0,9% previst en el Pla Pressupostari.





No obstant, també hi hauria la possibilitat, encara que menys probable, que l'Executiu aprovi aquest divendres la pujada de l'0,9% enviada a Brussel·les per al 2020.





En tot cas, la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha posat èmfasi durant les últimes setmanes en que existia "una garantia absoluta" que les pensions pugessin un 0,9% l'any que, amb efectes d'1 de gener de 2020.





A més, en el Pacte de Toledo, el fet de lligar les pensions a l'IPC real va ser l'únic tema en què hi va haver preacord clar en la taula.





En 2019, l'índex de revalorització de les pensions es va suspendre després d'aprovar la pujada de l'1,6% de totes les pensions en línia amb la pujada dels preus. Aquesta fórmula, vigent des del 2014 i recollida en la Llei de Pensions de 2013, indexava la revaloració anual de les pensions a una fórmula que contemplava la salut dels comptes de la Seguretat Social.





En matèria de pensions, també quedarà per veure què passa amb el factor de sostenibilitat, fórmula encaminada a vincular la quantia de les pensions a l'evolució de l'esperança de vida, que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2019 i que es posposar fins 2023.