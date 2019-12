L'Advocacia de l'Estat lliurarà el seu informe dilluns i el Govern haurà de formar-se després de Reis

L'Advocacia General de l'Estat necessita més temps per presentar el seu informe sobre les conseqüències de la immunitat d'Oriol Junqueras i finalment potser el lliuri el dilluns 30 de desembre.

















Al lliurar l'informe més tard del previst pel govern en funcions de Pedro Sánchez tot fa pensar en una investidura després de Reis.





L'equip de Sánchez intenta separar el màxim la resposta a la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de les negociacions amb ERC. Però el partit independentista català insisteix que no podrà avançar-se en l'acord fins que comprovi si el Govern abandona la "via repressiva", i per als de Junqueras la prova és, precisament, l'actitud que adopti finalment l'Advocacia.