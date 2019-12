Més controls d'alcohol, drogues i velocitat a les carreteres fins a any nou

La Direcció General de Trànsit de el Ministeri de l'Interior intensifica la vigilància a les carreteres convencionals i augmenta els controls d'alcohol, drogues i velocitat durant la segona fase de l'Operatiu especial entre divendres 27 i el dimecres 1 de gener, ja que espera que en aquest període es produeixin 6,2 milions de desplaçaments.





Així, al llarg del Nadal i fins a l'arribada dels Reis Mags, la DGT espera un total de 19,8 milions de desplaçaments, dels quals 6.270.000 es produiran en aquesta segona fase, que començarà aquest divendres 27 de desembre fins a les 23:59 hores de dimecres 1 de gener.





El dispositiu posat en marxa té com a objectius principals facilitar la mobilitat i la fluïdesa de l'trànsit i vetllar per la seguretat viària a les carreteres, accessos a zones turístiques i muntanya, així com l'accés als grans nuclis urbans, on s'esperen desplaçaments massius de vehicles.





Així mateix, assenyala que és objectiu de la DGT mantenir les degudes condicions de seguretat viària i la circulació per a tota classe de vehicles a les carreteres amb trams o amb zones afectades per condicions meteorològiques adverses.





Per a aquest període, la DGT assenyala que compta amb els serveis de més de 800 funcionaris i personal tècnic especialitzat que atenen els centres de gestió de Trànsit; tots els agents disponibles de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i més de 13.000 empleats de les empreses de conservació, de vies en règim de concessió dependents de l'Ministeri de Foment i de la resta dels titulars de carreteres i personal dels serveis d'emergència tant sanitaris com bombers.





A més, la DGT assegura que desplegarà tots els mitjans humans i materials al seu abast per vigilar el correcte comportament dels conductors a la carretera; intensificarà els controls preventius d'alcohol i drogues a qualsevol hora del dia i en qualsevol carretera.





Així mateix, s'utilitzaran de les càmeres en carretera per vigilar l'ús de l'cinturó i el mòbil a l'volant i circularan vehicles camuflats per les carreteres que vigilaran el compliment de les normes de trànsit, amb especial incidència per vigilar l'ús del mòbil a l'volant.





També es vigilarà el compliment dels límits de velocitat, el control es realitzarà a través de radars fixos i radars mòbils que van en vehicles de l'Agrupació de Trànsit.





Des de l'aire, la DGT vigilarà amb helicòpters i drones i tots i destaca que cada un d'aquests mitjans i mesures es realitzen per evitar infraccions.





També recorda que s'emetrà informació sobre qualsevol incidència a la carretera a través del telèfon 011 a Internet, Twitter i en els butlletins informatius de les emissores de ràdio.





Finalment, aconsella als conductors que vagin millor més a poc a poc, sobretot en carreteres convencionals; que posin atenció especial a l'sortir de les autopistes i autovies i entrar a les carreteres convencionals i atenció especial també en els trajectes curts entre les carreteres convencionals que uneixen localitats d'estiueig.





Igualment insisteix que no s'ha de beure si s'ha de conduir i adverteix que si algú de el grup amb el qual està ha begut no ha de deixar-li conduir. També recomana apagar el mòbil si va a conduir o posi la manera cotxe en aquells dispositius que el portin incorporat.





Finalment, insta els passatgers a no deixar a l'conductor manipular el mòbil ia tots, portar posat el cinturó de seguretat i als menors en el seu sistema de retenció infantil i parar cada dues hores en els trajectes llargs per descansar ja que la fatiga en la conducció és una mala aliada.