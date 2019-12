Fiscalia nega haver donat suport a la llibertat d'un CDR i exigeix que l'Audiència Nacional rectifiqui

La Fiscalia de l'Audiència Nacional va sol·licitar a la Sala Penal que emeti una rectificació de l'acte en què acorda una fiança de 10.000 euros per a Alexis Codina, un dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme, ja que li atribueix en el seu acte un suport a la llibertat condicional que, en realitat, no es va produir, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.





En els antecedents de fet de la sentència de la Secció Segona, el ponent és el magistrat José Ricardo de Prada, assenyala que el ministeri fiscal va presentar un informe pel qual sol·licitava la confirmació de la presó preventiva de Codina, però que "no s'oposaria a la fixació d'una fiança de 9.000 euros per eludir la mesura cautelar "," al no haver participat l'investigat materialment en la fabricació i tinença de l'explosiu ".





No obstant això, l'informe de la Fiscalia, a què ha tingut accés Europa Press, desmenteix aquest extrem, ja que en el cas de Codina, ia diferència d'altres quatre CDR investigats per terrorisme per als que ja s'ha acordat fiança, seguia defensant la continuïtat de la mesura de presó incondicional i no plantejava en cap moment la possibilitat d'acordar una fiança.





'NUCLI PRODUCTOR' DAVANT 'NUCLI EXECUTOR'





La distinció entre Alexis Codina i els altres quatre investigats als quals s'ha imposat fiança --Eduard Garzón, Ferran Jolis, Xavier Buigas i Guillem Xavier Duch-- és que el primer hauria format part de l' 'nucli productor' dels explosius dins de l' equip de Resposta Tàctica (ERT), el grup a què suposadament pertanyien, mentre que els segons haurien integrat el 'nucli executor' i no haurien manipulat els materials precursors d'explosius.





En concret, el fiscal Miguel Ángel Carballo argumentava en el seu escrit que el domicili de Codina "va servir com a laboratori clandestí per a la cèl·lula terrorista en la preparació, confecció i pràctica de diversos compostos explosius", així com "emmagatzematge i dipòsit per a tercers de les diferents substàncies perilloses ".





En el procés de fabricació, afegia l'informe, "participava activament Alexis Codina, no només facilitant espai on elaborar-la i emmagatzemar-la, sinó també sent la primera persona que aconseguia pels seus mitjans alguns elements essencials com l'òxid de ferro a través d'un diferent a altres investigats ".





Durant el registre de l'domicili, els investigadors van trobar "un petit taller on es van trobar els mitjans tècnics que Alexis Codina utilitzava per a elaboració de les substàncies explosives i incendiàries, així com en les prestatgeries i taulells les substàncies necessàries per a la seva elaboració", afegia el fiscal .





Per tot això, el Ministeri Públic té clar que Alexis Codina integrava el 'nucli productor' de l'ERT, però a més "va participar en la localització dels objectius per dur a terme accions violentes contra instal·lacions crítiques com torres elèctriques, instal·lacions productores d'electricitat, plaques solars, etc ".





SEGUEIX VEIENT RISC DE FUGA I DE DESTRUCCIÓ DE PROVES





Per al fiscal, la detenció de Codina i el registre al seu domicili no evita els riscos de fuga i de destrucció de proves i els "elements d'arrelament" manifestats per la seva defensa "no tenen una entitat rellevant" per acordar altres mesures menys costoses que la presó preventiva. De la mateixa manera, no veu l'argument del seu estat de salut com una cosa incompatible amb l'estada a la presó.





Malgrat aquest informe, en l'acte d'aquest dijous, la Secció Segona de la sala penal s'ha lliscat un "error" i el que ha quedat reflectit és el posicionament de Fiscalia pel que fa a Duch, Buigas, Garzón i Jolis , però no pel que fa a Codina, raó per la qual el Ministeri Públic va a sol·licitar una rectificació perquè l'acte faci constar correctament la seva opinió.





El tribunal que conformen José Ricardo De Prada, Fernando Andreu i Maria Fernanda García Pérez ha decidit imposar a Codina una fiança de 10.000 euros --els altres quatre investigats han hagut d'abonar 5.000--, al·legant que les substàncies trobades a casa seva no eren explosius en si, sinó precursors.