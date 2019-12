Sánchez va demanar a Iglesias que no fos crític amb el discurs del Rei

Aquest any, Pablo Iglesias ha hagut de moderar el to a l'hora de parlar sobre el discurs de la nit de Nadal de Rei. De fet, la valoració de l'líder d'Unides Podem d'enguany ha estat de les més positives.





En vigílies que la formació estatge entri al Govern d'Espanya, Iglesias va rebre des de la Moncloa la petició que modulase seu to respecte a l'discurs de Felip VI.





De fet, alguna cosa ha canviat en relació a les paraules de l'monarca, ja que aquest any no hi ha hagut valoració des de Moncloa, a diferència del 2018, quan la visió de el Govern amb prou feines es va donar a conèixer minuts després.





Aquest silenci no només s'ha estès entre l'actual Govern en funcions, sinó que també ho ha fet entre els que formaran part de el nou executiu. Així, a més d'Esglésies, Irene Montero o Alberto Garzón tampoc han volgut ser crítics amb les paraules de Rei. I és que tots dos estan en totes les travesses per ser ministres.





El que ha hagut de mullar-se ha estat Pablo Echenique secretari d'acció de govern de la formació estatge. El que sembla que serà portaveu de el grup parlamentari al Congrés va realitzar una valoració positiva de Felip VI, en què valorava que el monarca "va moderar" el seu to i que amb això demostrava "millor olfacte" polític davant el nou escenari que viu el país .





Segons el dirigent morat ', en el missatge de Felip VI "va rectificar parcialment" i "moderar el seu discurs", "demostrant millor olfacte polític que el que va tenir llavors".





TEBIOR PER ENCÀRREC





El to moderat i fins enaltidor de Unides Podem respecte a l'discurs de l'Rei respon a una petició expressa de Pedro Sánchez. L'actual president de Govern en funcions va reclamar a el que serà el vicepresident que no fos massa crític amb el discurs de la nit de Nadal.





Sabut és que Iglesias és republicà i que mai ha tingut problemes a l'hora de posar en dubte el paper de la Monarquia. De la mateixa manera, la seva pròpia formació ha buscat obrir el debat sobre la conveniència d'elegir el cap de l'Estat mitjançant votació.





Però a pocs dies que s'estreni un Govern de coalició inétido en la nostra recent democràcia, Iglesias s'ha de comportar com un home d'Estat.