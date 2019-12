​I les famílies amb bessonada?

Fa poc temps, a la Sindicatura de Greuges de Barcelona vam estimar una queixa ciutadana que denunciava el greuge que pateixen les famílies amb bessonada en l’accés a les escoles bressol municipals, ja que aquest fet no es té en compte com a criteri amb barem específic.





En anteriors resolucions de la defensoria, ja havíem recomanat a l’Ajuntament de Barcelona que afegís aquest criteri en el barem de punts d’accés a les escoles bressol municipals. Tot i que el 2014 ja ho vam recomanar a l’Ajuntament, ens trobem que 5 anys després encara no s’han incorporat criteris que afavoreixin aquests grups de germans/es.





El Decret 75/2007, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, dictamina que els ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat de primer cicle d’educació infantil, com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona, podran elaborar el seu propi barem.





Per aquest motiu, insistim en fer efectiva la potestat de l’Ajuntament de Barcelona per canviar aquesta situació i afegir la condició de famílies amb bessonada com a criteri d’accés a les escoles bressol municipals.





La ciutadana va exposar que té dos fills bessons i que va presentar la sollicitud per inscriure’ls a l’escola bressol municipal més pròxima al domicili familiar en els terminis establerts. Finalitzat el procés d’assignació de places, va comprovar que no tenia plaça a l’escola bressol municipal seleccionada ni a cap de les del Districte de Sant Martí, zona on resideix la família.





A Barcelona, els naixements múltiples suposen un considerable esforç a molts nivells, especialment econòmic i de conciliació de la vida familiar i laboral. En la primera dècada del segle XXI aquest tipus de naixements va créixer fins a assolir la xifra del 4,4% del total de criatures nascudes vives. En la dècada actual la mitjana és d’un 2,2%, una proporció que per ser menor no deixa de ser significativa.





La Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona diu que l’Ajuntament ha de prestar una especial atenció a les famílies amb situacions específiques i remarca el compromís de la ciutat amb la conciliació de la vida laboral i familiar. Aquesta conciliació, en les etapes primerenques de vida dels infants, passa per la possibilitat de poder comptar amb una plaça a les escoles bressol municipals per a ambdós o més fills nascuts alhora.





El mateix Ajuntament de Barcelona reconeix que en l’actual curs 2019-2020, les 101 escoles bressol municipals han començat el curs amb 8.409 infants d’edats d’entre els

4 mesos i els 3 anys. L’oferta de places cobreix el 56,1% de les sollicituds, fet que suposa el 21,1% del total dels infants de 0 a 3 anys. Aquestes xifres són realment preocupants perquè només s’està donant resposta a poc més de la meitat de les demandes rebudes.





Els criteris generals de prioritat en l’admissió de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics recull explícitament la condició de família monoparental o de família nombrosa (a partir de tres fills), però no contempla la condició de germans bessons. Segons la normativa al respecte, l’Ajuntament Barcelona disposa de la capacitat de desenvolupar una regulació específica per a aquests processos. En aquest sentit, té potestat per incorporar la condició de germans bessons com a criteri complementari a valorar i, per tant, a puntuar en els processos d’assignació de plaça a les escoles bressol municipals.





En aquest grup concret de germans, també caldria incloure aquells que sense néixer en el mateix part, els seus naixements es troben dins d’un període de 12 mesos. Parlem d’infants que provenen d’embarassos diferents però l’impacte que tenen a les seves famílies és similar als parts de bessonada.





L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, organisme que gestiona les Escoles Bressols Municipals, informa que es compleix amb la normativa vigent en matèria d’accés a les escoles bressol municipals. Efectivament, en cap dels preceptes reguladors es fa esment a un tracte diferenciat en les inscripcions d’infants bessons, excepte el de garantir que l’assignació dels números de desempat seran correlatius. Aquesta decisió va ser presa coincidint amb la queixa que va presentar una família a la Sindicatura de Greuges de Barcelona l’any 2014 perquè a un dels seus fills bessons se li havia assignat una plaça i a l’altre no.





D’aleshores ençà no es té coneixement que s’hagi fet efectiva cap iniciativa ni municipal ni del Departament d’Educació que replantegi el tractament dels fills bessons en els barems d’assignació de punts, tal com es fa amb les famílies monoparentals o nombroses.