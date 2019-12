El BNG condiciona el sí a Sánchez "només a l'agenda gallega"

Néstor Rego, nacionalista, una de les moltes claus que obriran les portes de Moncloa a Pedro Sánchez, atén Galiciapress per confirmar que el suport de l'BNG només està condicionat al fet que els socialistes responguin de manera "positiva" a la propostes que conformen l'agenda gallega.





A més, Rego afirma que en les negociacions no han entrat a debatre uns hipotètics pressupostos, ja que l'acord ha de "limitar-se a la investidura". "No volem establir cap acord que es pugui entendre de legislatura; no tenim unes expectatives molt altes sobre futures actuacions d'aquest govern aspectes que per a nosaltres són determinants, com a política social, educació ... ", va declarar el diputat.





Néstor Rego va atendre en exclusiva a Galiciapress





La conversa entre Galiciapress i Néstor Rego (que serà publicada íntegrament en els propers dies), va girar al voltant de les propostes que contenen l'agenda gallega, l'element amb el qual els nacionalistes condicionen el seu suport per investir o no a Sánchez. Si bé en aquests dies les pressions perquè el BNG es pronunciés a favor o en contra van ser constants, des de la força gallega mantenen el seu vot en l'aire, ja que la seva posició depèn d'una "resposta positiva per part de l'PSOE a aquelles propostes que conformen aquesta agenda gallega i que conformen elements que són de preocupació social de la immensa majoria de gallecs i gallegues ".





"També vam dir que el que volíem no eren bones paraules, sinó concreció. És justament aquí on trobem dificultats, en la reticència dels socialistes a aquesta concreció, a establir mesures concretes per resoldre aquests problemes i terminis determinats per executar aquestes mesures ", va argumentar Rego, deixant patent que els nacionalistes encara no han adoptat una postura definitiva de cara a la investidura, que previsiblement tindrà lloc un cop acabades les festes nadalenques.





NOVES REUNIONS I VOLUNTAT





En aquest sentit, si bé Rego va confirmar que no es van donar passos definitius, sí que hi ha previstes noves reunions -encara que aquestes no estan tancades- en els pròxims dies en què hi hagi "moviments" que obrin "una via de solució a algun d'aquests problemes "a més de seguir aprofundint en les peticions dels nacionalistes. "Esperem una solució i que el Partit Socialista sigui capaç de moure fitxa", va replicar, alhora que ha sostingut que no pretenen "bloquejar la investidura" i que es mantenen "en disposició de parlar", ja que no entenen com una solució la celebració d'unes noves eleccions.





"NO TENIM UNES EXPECTATIVES MOLT ALTES SOBRE FUTURES ACTUACIONS D'AQUEST GOVERN"

Tot i això, des del Bloc Nacionalista Gallec redueixen les negociacions a una negociació per la investidura i no volen tancar acords de legislatura, per això no han entrat a negociar els futurs pressupostos generals de l'Estat que vagi a plantejar el Govern de Pedro Sánchez. "Entenem que el possible acord ha de limitar-se a la investidura; no hem entrat a parlar de pressupostos ", va dir Rego.





"Justament perquè no volem establir cap acord que es pugui entendre de legislatura. No tenim unes expectatives molt altes sobre futures actuacions d'aquest govern, de manera que tampoc ens volem vincular a elles en aspectes que per a nosaltres són determinants, com a política social o el que pot passar amb la reforma laboral, la reforma col·lectiva de les pensions, la LOMCE, la Llei Mordassa ... totes elles mesures sobre les que fa més dos anys, quan el PSOE era a l'oposició, es va comprometre a derogar, i en aquest temps que fa que és al Govern no ha fet. Sempre vam dir que estem parlant d'un acord per a la investidura i en el context en què aquesta es produeix, i és que ens sembla que no hi ha alternativa, perquè evidentment seria pitjor ".





D'altra banda, no es va tancar a parlar de partides pressupostàries en el futur per resoldre els problemes de Galícia, però és un aspecte que ha instat a el futur quan s'obri el debat dels pressupostos, però que de moment el mapa de ruta dels nacionalistes és anar "pas a pas".





EL SUPORT DEL BNG NO DEPÈN DE JUNQUERAS





D'altra banda, Rego va deslligar el vot dels nacionalistes al que pugui dictaminar l'Advocacia General de l'Estat sobre la sentència de Tribunal de Justícia Europeu al voltant de les conseqüències sobre la immunitat d'Oriol Junqueras com a europarlamentari. Si bé des del BNG van manifestar que el líder d'ERC havia de "ser posat en llibertat de manera immediata i recuperar tots els drets que li corresponen com a eurodiputat", Rego va condicionar la posició de l'BNG exclusivament als "interessos de Galícia".





"De tota manera és evident que hi ha elements que tenen a veure amb el funcionament de l'Estat i amb criteris essencials de el respecte als drets democràtics i les llibertats públiques que són importants", va sostenir el parlamentari nacionalista per la Corunya, remetent als socialistes a posar fi a un "procés preocupant" d'anar "marxa enrere en el que té a veure amb drets i llibertats".