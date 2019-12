Els barcelonins suspenen a Ada Colau en el Baròmetre de Barcelona

Els barcelonins consideren que el principal problema de la ciutat és la inseguretat, amb un 29,1%, i creix en 1,9 punts respecte al mes de juny; i veuen com a segon problema el conflicte de Catalunya i la resta d'Espanya, amb un 14,9%, i com a tercer altres aspectes de caràcter polític, amb un 9,1%.





Segons les dades de l'Baròmetre Semestral de Barcelona , la preocupació per l'accés a l'habitatge ha baixat gairebé 7,5 punts i ocupa la quarta posició amb un 6,5%, seguit de la contaminació i el medi ambient (5,9%) , la gestió política municipal (4,7%), el turisme (3,6%), i l'atur i les condicions de treball (3,5%).









El sondeig es va realitzar de l'25 de novembre a el 5 de desembre, per la qual cosa l'Ajuntament de Barcelona considera que el resultat pot estar influenciat per la sentència als líders independentistes i les protestes que es van viure a la ciutat.





La situació política catalana preocupa cada vegada més als barcelonins, encara que el que més el preocupa és la inseguretat que no deixa de batre rècords en el baròmetre municipal. En el d'aquest any l'alcaldessa Ada Colau suspèn amb un 4,7 de nota, davant Ernest Maragall, se salva amb un 5 pelat. I és que per als barcelonses la percepció que la gestió municipal ha empitjorat; això pensen el 67,7% dels consultats, 13 punts més que al juny passat.





El baròmetre municipal barceloní es va realitzar entre el 25 de novembre i el 5 de desembre a 831 barcelonins després de conèixer-se la sentència del "Procés" i viure nombrosos altercats al carrer. Potser per això la percepció de la inseguretat hagi tornat a pujar, registrant un altre valor rècord- fins situar-se al 29,1% d'aquesta consulta.





En aquesta consulta, tant l'accés a l'habitatge com el turisme han deixat de ser problemes seriosos per als preguntats: el 6,5% van contestar que l'habitatge era el principal problema, vuit punts menys que al juny passat, i el turisme és el més greu només per al 3,6%.





El baròmetre assenyala que la percepció de l'evolució de la ciutat ha empitjorat; això pensen el 67,7% dels consultats. Si la projecció és de futur, un 57,5% creu que les coses milloraran a la ciutat.





Pel que fa a l'pacte de govern entre els comuns i PSC, té més defensors, un 55,2%, que detractors, un 38,7%, però ERC torna a ser el partit més ben situat si haguessin eleccions municipals i pujaria dos punts respecte a l' resultat de les municipals de maig passat. Els comuns també pujarien gairebé dos punts mentre que el PSC cauria prop de 4.













Com a novetat el consistori ha introduït en aquesta enquesta com a tema d'actualitat el posicionament davant el canvi climàtic: gairebé un 90% s'ha declarat bastant o molt preocupat i un 79% creu, a més, que està patint en el seu dia a dia el canvi climàtic .