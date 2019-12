El Consell de l'Audiovisual veu elements "valoratius de caràcter personal" en un programa de Catalunya Ràdio

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha conclòs per unanimitat que en l'espai 'La portada' del programa 'El matí de Catalunya Ràdio' del 24 de setembre, en què es van tractar les detencions de persones per part de la Guàrdia Civil acusades de planejar accions violentes, hi va haver "diversos elements valoratius de caràcter personal".













En un comunicat aquest divendres, el CAC ha explicat que el 18 de desembre va adoptar aquest acord en relació a dues edicions de l'espai 'La portada', la del 16 i la del 24 de setembre, encara que en la primera no va trobar valoracions personals.





El ple de l'CAC ha reiterat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) "la importància de cenyir escrupolosament les previsions del Llibre d'estil i de delimitar clarament els elements que són interpretacions o valoracions professionals de les opinions personals".





Les dues seccions "havien estat objecte de queixes per una suposada falta de respecte als principis d'imparcialitat, neutralitat i pluralisme", ha explicat.





En el programa d'el 16 de setembre, la secció esmentada conté una anàlisi sobre la victòria de la selecció en el campionat mundial de bàsquet de la Xina en relació amb el model de relacions polítiques entre Catalunya i la resta de l'Estat, i el CAC ha considerat que "es tracta d'un procés analític que no implica la formulació d'opinió".