L'excés de regals converteix els nens en tirans insatisfets

El psicòleg de l'Hospital Vithas Valencia Consuelo, Javier Mota Palanca, ha destacat la importància de la relació emocional amb els fills per entendre la "síndrome de l'infant hiperregalat", especialment en l'època de Nadal.









"La clau està en la relació emocional que hi ha entre pares i fills. És cert que pot tenir un efecte contraproduent en els nens rebre un excés de regals. És la síndrome de l'infant hiperregalat. D'una banda, acaben tan saturats de regals que hi ha pèrdua d'il·lusió ja que només valoren la quantitat, i per altra banda si reben sempre el que volen acabem convertint-los en tirans insatisfets que es frustren i entren en ira quan no aconsegueixen el que volen en un moment en concret", ha dit.





Segons la seva opinió, l'important és la relació emocional entre pares i fills en la qual els progenitors han de ser conscients que no poden projectar en els seus fills les seves pròpies mancances afectives o sentiments de culpabilitat sobre la seva tasca en la criança. "Aquests dos aspectes units a la dinàmica consumista de la societat, l'estrès i el ritme de vida dels pares poden arribar a convertir el fill en sa majestat el nen", ha postil·lat.





A més, ha avisat que aquest excés de regals no els fa "cap favor" perquè els transmet uns valors negatius, com donar poc o cap valor a les coses, pensar que tot és fàcil d'aconseguir i que no necessiten esforçar-se per obtenir el que desitgen.





"En conseqüència, tenim nens consumistes i capritxosos, que només donen importància al material. Una actitud que els acompanyarà quan siguin adults, i es reflectirà en totes les facetes de la seva vida", ha afegit Mota.





D'altra banda, el professional ha posat èmfasi en les noves tecnologies, assegurant que les hi càrrega de negativitat o de no afavorir el desenvolupament de l'infant i, en el fons, si això passa així és perquè de base està fallant la relació emocional entre els membres de la família.





"Es tracta d'un tema purament emocional. Els nens no tenen la maduresa suficient i demanen sense control empesos a més per una publicitat constant dirigida exclusivament a ells, i aquí juguen un paper fonamental els pares o tutors legals", ha recalcat.





Finalment, el psicòleg ha aconsellat els pares posar "límits coherents" a la situació i acompanyar-los en el moment de no poder complir tots els seus desitjos. D'aquesta manera, postil·lat, ajudant-los a desbloquejar-se d'aquesta ràbia i frustració, aprendran a gestionar emocions.