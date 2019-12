Lucía Asué Mbomio indaga sobre la identitat de les persones mestisses en la seva novel·la 'Hija del camino'

El paisatge humà d'Espanya ha canviat copernicanament en els últims anys. Això ha estat degut, sens dubte, al fenomen migratori, amb l'arribada de persones procedents d'altres continents, però també a la major mobilitat dels propis espanyols, convertits en viatgers ocasionals o, al seu torn, en residents més o menys estables en diferents països. Quan l'assentament de persones d'origen forà es fa estable, sorgeixen com a fenomen natural les relacions interètniques i d'elles, el mestissatge, una cosa que practiquem durant diversos segles a Amèrica i durant menys temps també a l'Àfrica. La conseqüència ha estat una creixent interacció humana que resulta al capdavall, sens dubte, enriquidora.





L'escriptora i periodista Lucía Asué Mbomio Rubio és ella mateixa fruit d'aquest fenomen. Filla de pare equatoguineà i mare espanyola, representa el mestissatge produït per la trobada entre dues persones d'orígens diferents i ha pogut conèixer per ciència pròpia les virtualitats i així mateix els problemes que això comporta. Ho ha expressat a través dels personatges de la novel·la titulada Hija del camino (Grijalbo Narrativa): una família formada per dos pares anàlegs als seus i les seves dues filles, Sandra -la protagonista- i Sara, la germana menor. Cadascuna d'elles amb un diferent nivell d'acceptació de la seva realitat mixta: ple i sense dificultats en la petita de la família i més problemàtic en la major.





L'eix central de la trama argumental gira entorn de la identitat de Sandra, nascuda a Espanya, filla de mare espanyola, espanyola ella mateixa, però de pell mestissa (Mbomio prefereix aquest terme al de mulata) i que quan es desenvolupa en el seu ambient natural, que és el de la ciutat d'Alcorcón, no pot evitar que li preguntin d'on ve. Aquesta situació li porta a interrogar-se què és exactament. La resposta no és fàcil perquè al seu país natal el color colrat fa que els altres el vegin com a negra, mentre que al país del seu pare la contemplen com a blanca.





L'autora situa el seu personatge en quatre contextos geogràfics: Alcorcón i el Madrid limítrof, on viu la seva infància i joventut i apareixen aquests dubtes; Coimbra, ciutat universitària portuguesa i, per mor de l'herència colonial, pluriracial; Londres, on gaudeix de la seva policromia humana, però no acaba de sentir-se en el seu ambient; i Malabo, a on acudeix a la recerca de les seves arrels, però la realitat acaba per enfrontar-se a les seves conviccions i valors morals. Per aquest motiu es vegi a si mateixa com "filla de el camí" obligada a passejar sense treva a la recerca d'aquesta difícil i potser indefinible identitat.





Mbomio encadena la peripècia de la protagonista en aquestes ciutats i enfila el passat amb el present, creant d'aquesta forma un itinerari argumental ben embastat que capta amb facilitat l'atenció del lector.





La dicotomia personal que pateix Sandra -fruit de l'experiència personal del seu autor? - és força comprensible, tot i que pensem que respon a una realitat pròpia de l'Espanya de fa tres o quatre dècades que, però, ha anat evolucionat amb molta rapidesa . En els anys vuitanta de segle passat era molt difícil trobar pels carrers espanyols persones amb diferent pigmentació, que parlessin idiomes no recognoscibles i/o practiquessin confessions religioses fart diferents, però avui és una cosa habitual que no crida l'atenció a ningú. Això vol dir que les parelles mixtes i els fills mestissos que llavors eren una excepció a la regla en l'actualitat són freqüents, tot i que queda, per descomptat, saber com assumeixen la seva identitat i en quina mesura se senten a gust al país en el qual han nascut, estudiat i crescut.