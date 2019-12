Nova reunió d'urgència entre PSOE i ERC per intentar desbloquejar la investidura

Els equips negociadors de PSOE i d'ERC s'han reunit aquesta tarda a Madrid en un nou intent de desbloquejar la investidura del socialista Pedro Sánchez abans de finalitzar l'any.









Fonts pròximes a la negociació han assenyalat que sí que hi ha hagut reunió, però no han especificat si hi ha hagut acord.





A quatre dies d'acabar 2019, el Govern en funcions ha pressionat els republicans en l'últim Consell de Ministres, en anunciar que es congelen les pensions, els sous de funcionaris i el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins que hi hagi Govern.





Quan semblava que l'acord entre PSOE i ERC quedava aparcat per després de Cap d'Any, els negociadors dels dos partits han tornat a trobar-se.





Si les converses arribessin a bon port, haurien de consensuar un document que serveixi per assegurar a Sánchez la presidència de Govern i per buscar una solució al conflicte a Catalunya.





La reunió s'ha produït en un moment de punt mort a l'espera que l'Advocacia de l'Estat de conèixer l'escrit d'al·legacions després de la resolució de la Justícia Europea sobre el exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras.





Aquest mateix divendres, la ministra portaveu de l'Executiu en funcions, Isabel Celaá, ha assegurat que les negociacions entre tots dos partits segueixen "en curs" a l'espera de conèixer el document de l'Advocacia.