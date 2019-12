Torra intenta defenestrar Aragonès per si la Junta Electoral l'inhabilita al gener

Torra està preocupat per la seva inhabilitació. Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentenciés que havia desobeït a la Junta Electoral en no despenjar els símbols polítics de l'edifici de la Generalitat en període electoral, el president no és més que un ànec coix a l'espera que els seus recursos davant el Suprem acabin apartant-lo de la seva magistratura.





Per aquest motiu Torra estigui maniobrant per assegurar-se que el seu successor sigui fidel als postulats del cercle de Puigdemont. I en aquesta successió, el fet que Pere Aragonès ostenti la vicepresidència de la Generalitat no encaixa en els plans del Molt Honorable.









La voluntat de Torra seria que Aragonès abandonés el seu càrrec i fos substituït per una personalitat de JxCat, una cosa que a ERC consideren que acabaria amb el pacte d'investidura. Fins ara, el Govern ha mantingut un equilibri entre els representants del món postconvergent i els republicans; que JxCat pogués copar la presidència i la vicepresidència seria una acció abusiva que a més respondria a interessos externs a l'acció de govern.





Després d'aquesta pretensió de Torra es troba l'ombra planejant d'un avanç electoral a Catalunya. Puigdemont dubte de si avançar els comicis a l'espera de com es rubrica finalment el pacte entre PSOE i ERC per a la investidura de Sánchez, i mou les seves peces en funció de com es van succeint els esdeveniments.





Si la crisi de govern esclata al gener --quan està prevista, a més, una reunió de la Junta Electoral que valorarà la inhabilitació de Torra--, és probable que es produeixin més canvis a l'Executiu, com la substitució de Miquel Buch o l' allunyament de Meritxell Budó.