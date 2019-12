El PNB pressiona Sánchez exigint un "veritable estat plurinacional"

El responsable de Política Institucional del PNB, Koldo Mediavilla, ha advertit al candidat socialista i president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, que "el que està en joc és molt més que un accés a la Moncloa o la configuració d'una majoria de caràcter reformista", de tal manera que es tracta de" poder abordar d'una manera efectiva, seriosa i duradora, la construcció d'un veritable estat plurinacional en què es reconegui sense traumes ni complexos la identitat nacional d'Euskadi i Catalunya".





En un article publicat al seu bloc, Mediavilla critica que al costat dels "euroescèptics britànics del Brexit", a Espanya "roman aquest gen antieuropeu que, de tant en tant, com ara amb la sentència del cas Junqueras".





Després d'afirmar que ara "toca observar què diu l'advocacia de l'Estat en relació a la sentència de Tribunal de Justícia Europeu al voltant de inviolabilitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat electe", el dirigent jeltzale afirma que es tracta d'"una decisió que ens reconcilia amb la Justícia -amb majúscules- i que, novament, ens presenta a Europa com la garantia dels drets democràtics".





Segons la seva opinió, Europa "no és com la que molts voldríem", però considera que és "l'únic refugi en què les nostres aspiracions comunitàries i individuals tenen acollida".





"Però digui el que digui l'advocacia de l'Estat, el Tribunal Suprem espanyol -molt em temo- no baixarà de l'ase i interpretarà la consulta prejudicial primant la capacitació competencial de sistema jurisdiccional espanyol defugint les qüestions bàsiques que la interlocutòria de la cort europea ha dictaminat", lamenta.









Per Mediavilla, es va a tornar així "a el bucle d'una justícia polititzada, que lluny de adequar-se a el model dels principals països del nostre entorn, continua trufada d'interessos ideològics i que no reacciona tot i els continus garrotades internacionals".





En aquest sentit, adverteix que al costat dels "euroescèptics britànics del Brexit", a Espanya "roman aquest gen antieuropeu que de tant en tant, com ara amb la sentència del cas Junqueras, surt a la llum de manera nítida".





INVESTIDURA





Així mateix, confia que Esquerra Republica de Catalunya "s'armi de coratge i es carregui a l'esquena la responsabilitat històrica de desbrossar un camí que permeti el trànsit democràtic".





"Sense camí ni diàleg no hi ha solució i aquest principi sembla assumit pels republicans catalans que, gestos a una banda, semblen haver optat per donar continuïtat a la seva reconeguda trajectòria de partit compromès amb la llibertat i amb Catalunya", valora.





D'altra banda, creu que el candidat socialista Pedro Sánchez "ha d'haver après la lliçó i interioritzar que els compromisos es compleixen". "Que la investidura és pa per avui i fam per a demà si després de la sessió parlamentària s'obliden dels acords assolits i s'intenta dirigir el rumb abandonant la majoria que li va permetre la seva elecció", afegeix.





Per Mediavilla, "el que està en joc és molt més que un accés a la Moncloa o la configuració d'una majoria de caràcter reformista", es tracta de "poder abordar d'una manera efectiva, seriosa i duradora, la construcció d'un veritable estat plurinacional en què es reconegui, sense traumes ni complexos, la identitat nacional d'Euskadi i Catalunya".