El número de morts per l'explosió a Mogadiscio es dispara fins als 73

Almenys 73 persones han mort per un forta explosió, probablement causada per un cotxe o camió bomba, que s'ha registrat aquest dissabte en una cruïlla del sud-oest de la capital de Somàlia, Mogadiscio, segons ha confirmat el director de l'hospital de Medina, Mohammed Yusuf.





L'explosió ha tingut lloc concretament en un punt de control situat en una cruïlla per on passen els vehicles que arriben a la capital somalí des de la localitat d'Afgooye, situada uns 20 quilòmetres a l'est de l'urbs.









El nombre inicial de ferits és de 90, la majoria civils i molts d'ells estudiants, segons ha estimat l'alcalde de la ciutat, Omar Muhamoud en els primers moments de l'explosió. Fonts oficials han indicat que la detonació s'ha fet gairebé amb seguretat a un cotxe o camió bomba, però encara no hi ha confirmació.





Si es ratifica que és un atemptat, seria un dels actes de violència més sagnants que han tingut lloc a la capital somalí des de la gegantesca explosió d'un camió bomba el 14 octubre del 2017 en una zona comercial de la capital, que va deixar almenys 587 morts i 316 ferits. El Govern de Somàlia va atribuir al grup terrorista Al-Shabab la responsabilitat de l'atac.