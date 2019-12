El Barcelona Supercomputing Center dissenya "el primer xip" d'Espanya en codi obert

El Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) ha desenvolupat "el primer xip" basat en codi obert dissenyat íntegrament a Espanya, han informat aquest dissabte fonts de centre.





Segons ha avançat 'La Vanguardia', ha estat batejat com a 'Lagarto' i dissenyat per un equip del BSC-CNS coordinat per l'investigador Miquel Moretó, a partir d'un primer model que dos membres de l'equip van desenvolupar a l'Institut Politècnic Nacional de Mèxic.





'Lagarto' és un prototip amb el qual BSC-CNS continuarà treballant per conèixer com funcionen els xips, hardware que ara mateix controlen exclusivament les grans corporacions que els fabriquen.









El director del BSC-CNS, Mateo Valero, ha explicat a 'La Vanguardia': "Com que no tenim accés a les instruccions del hardware, no podem modificar-lo ni saber què hi ha allà. Ens poden estar controlant, enviant informació sobre el que fem sense que ens assabentem".





Un xip en hardware obert o codi lliure, explica el BSC-CNS, és el primer pas d'una "autèntica revolució" digital, l'objectiu és que usuaris i empreses coneguin com funcionen i què contenen els dispositius que manegen.





El dispositiu ha estat dissenyat a Barcelona, però produït físicament en una fàbrica de Taiwan, ja que cap empresa a Espanya era capaç d'acoblar un xip amb les característiques de 'Lagarto'.





No està pensant per formar part de cap dispositiu tecnològic, sinó que és el "embrió d'un xip" que a mitjà termini preveuen posar a disposició d'agents europeus per evitar continuar depenent tecnològicament d'Estats Units.