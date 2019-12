La Junta no pagarà l'assistència jurídica de condemnats pel cas ERO

El Govern andalús no pagarà l'assistència jurídica dels exalts càrrecs de la Junta condemnats per l'Audiència Provincial de Sevilla en el cas dels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) després de comptar amb un informe dels seus serveis jurídics que avalen aquesta decisió.



Així ho ha anunciat, en una entrevista amb Europa Press, el conseller de la Presidència, Administració Pública i Interior i portaveu de Govern andalús, Elías Bendodo, que ha explicat que es va encarregar a l'assessoria jurídica de la Conselleria un informe sobre l'assumpte del pagament de l'assistència jurídica als exalts càrrecs de la Junta condemnats pels ERO i que aquest ha determinat que encara que la sentència condemnatòria "no sigui ferma, fa que decaigui el dret dels condemnats a rebre aquest tipus de compensació econòmica per la seva assistència jurídica".



"La Junta d'Andalusia no pagarà ni un cèntim de l'assistència jurídica als dirigents socialistes condemnats pels ERO", segons ha sentenciat Elías Bendodo, que ha apuntat que aquest pagament no es va a realitzar perquè és "injust" i perquè "ja ens avalen els serveis jurídics de la Junta".



Ha manifestat que després d'una sentència condemnatòria i després que la justícia hagi calculat el frau dels ERO a prop de 700 milions, "ens semblava la gota que feia vessar el got que a sobre, dels diners dels andalusos, hauria de pagar l'assistència jurídica als dirigents socialistes condemnats pels ERO. "Això era per posar-se les mans al cap", ha apuntat el conseller.



Després del que han determinat els serveis jurídics, la intenció de la Junta és "incoar un procediment per a deixar sense efecte el dret al cobrament" atorgat per l'anterior Govern andalús de l'PSOE-A abans de la sentència de l'Audiència Provincial de Sevilla.



"Jo crec que no té cap sentit pagar la defensa a aquells que, segons apunten els tribunals, han causat un perjudici a la pròpia administració i aquest és el motiu fonamental i el resum de l'informe dels serveis jurídics", segons ha manifestat Elías Bendodo , que ha recalcat que els "serveis jurídics ens diuen que no cal pagar".



Així mateix, ha apuntat la possibilitat que si la sentència de l'Audiència Provincial es confirma al Tribunal Suprem, després del recurs plantejat pels condemnats, la Junta pugui "reclamar quantitats ja abonades per pagament d'assistència jurídica".



Elías Bendodo ha recordat que el president de la Junta, Juanma Moreno, es va comprometre que el Govern andalús "buscaria totes les possibilitats per no pagar les minutes als lletrats d'exalts càrrecs" encausats en el cas dels ERO.