Què notícies sobre turisme han destacat al 2019?

L'any 2019 ha estat un any molt intens de notícies turístiques entre les que destaquen la fallida de l'operador turístic britànic Thomas Cook, la compra de l'aerolínia Air Europa per part d'Iberia, la fusió de les agències de viatges de Globalia i Barceló, la crisi de el model Boeing 737 Max, i l'obertura a la competència de l'alta velocitat amb l'arribada de la nova AVLO.

















Entre els grans temes també s'han situat el 'culebró' dels viatges de l'Imserso, la crisi turística a Catalunya derivada de la sentència del 'Procés' ia les illes per la fallida de Thomas Cook i el ressorgiment de les destinacions Mediterranis.





Espanya s'encamina a tancar un altre any amb rècord de turistes. Les previsions de l'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme apunten a un altre màxim de 83,4 milions, després els 82.600.000 de viatgers rebuts en 2018. I és que el turisme espanyol segueix a l'alça i ja aporta el 12% de l'producte interior Brut (PIB) i el 13% de l'ocupació a Espanya tot i la recuperació de les destinacions competidores de la Mediterrània que ha provocat cert alentiment en el creixement.





Tot i així la despesa turística tornarà a anotar-un altre màxim històric a l'fregar els 92.000 milions d'euros, amb una alça de l'2,4%, segons el Govern en funcions.





Tot i les amenaces de l'Brexit el Regne Unit, el major emissor de viatgers a Espanya amb un 22% de l'total, s'ha estabilitzat i ha resistit. En paral·lel, la quota de mercat, tant en arribades com en despesa, dels països de llarg radi, com els Estats o Àsia, ha crescut per sobre de la mitjana aquest any.





Una de les notícies que més ha afectat el sector turístic mundial aquest any ha estat la fallida de l'operador turístic britànic Thomas Cook el passat mes de setembre. El segon major grup turístic mundial va trencar després de 178 anys d'història deixant a més de 600.000 turistes encallats en el que va suposar la major repatriació des de la Segona Guerra Mundial.





Es van cancel·lar centenars de vols i moltes hoteleres i majoristes encara van arrossegar un deute de milions d'euros. A Espanya el Govern va aprovar un pla de xoc de 13 mesures valorat en uns 300 milions, dels quals 200 eren crèdits de l'ICO. Estava principalment centrat a Balears i Canàries, les regions més afectades per la fallida.





I és que la fallida de Thomas Cook va suposar un gran revés per al sector turístic de les Balears i les Canàries, destinacions molt dependents de l'gegant britànic. Només en els seus avions, sense comptar amb els clients dels seus paquets turístics que volaven en altres companyies, l'empresa trencada va traslladar a 3,6 milions de turistes a Espanya el 2018.





Tot això va provocar un descens dels turistes europeus que arribaven a les illes, al que se suma un descens dels principals mercats espanyols (britànic, alemany, francès i nòrdic) que van tornar a experimentar caigudes al llarg de l'any.





Una altra regió afectada turísticament aquest any ha estat Catalunya. L'onada de violència de l'independentisme amb aldarulls als carrers de Barcelona i talls en autopistes, estacions de trens i aeroports ha provocat una baixada de l'turisme a la regió i un descens de preus per mantenir l'ocupació. Els hotels reconeixen que ara s'ha iniciat un procés de lenta recuperació de nou.





LA MAJOR TRANSACCIÓ EN LA HISTÒRIA DE L'AVIACIÓ ESPANYOLA





Empresarialment la notícia de l'any, i potser la de segle, va ser l'anunci de compra d'Air Europa per part d'Iberia. La major transacció de la història de l'aviació espanyola per 1.000 milions en efectiu encara està pendent de l'aprovació de Brussel·les.





Amb aquesta operació, que malmetia les negociacions de la companyia de Juan José Hidalgo amb Air France, IAG dominaria el 72% de l'trànsit domèstic nacional, amb 174 avions i uns 7.000 milions d'ingressos. Les dues aerolínies que competien en unes 50 rutes tindran ara de compartir mercats.





Un dels objectius de l'absorció és crear un gran aeroport de connexió a Barajas capaç de competir amb els grans europeus com Heathrow, Frankfurt, Charles de Gaulle i Amsterdam.





Una altra gran fusió de el sector turístic va ser la protagonitzada entre Globalia i Barceló. Després de vendre Air Europa, el grup dirigit per Javier Hidalgo va anunciar la fusió de les seves agències de viatges amb les de el grup Barceló donant lloc a un gran gegant turístic amb 1.500 punts de venda i una facturació agregada de 2.800 milions d'euros.





La societat resultant de la fusió estarà participada a l'50% per Barceló i Globalia i en ella s'inclouran totes les marques minoristes i majoristes de Globalia (Halcón Viajes, Viatges Equador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meeting and Events, Globalia Corporate Travel i Globalia Autocars), mentre que en el cas de Barceló s'incorporen totes les marques de la divisió minorista Avoris, (B The Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels i BCD Meetings & Events).





CRISI DEL BOEING I OBERTURA DE COMPETÈNCIA DE L'ALTA VELOCITAT





L'aviació mundial ha patit aquest any una gran crisi i després de dos accidents registrats pel model Boeing 737 Max, es va obligar a tots els aparells d'aquest model que ja volaven, uns 400 a quedar-se a terra. Tot això va portar a la cancel·lació de la fabricació de el model fins que no es garanteixi la seguretat dels aparells.





Ryanair, Norwegian i Air Europa tres aerolínies amb àmplia presència a Espanya han resultat molt afectades per aquesta crisi el que els ha obligat a reduir les places, cancel·lar rutes generant alguns problemes en les operacions turístiques.





A Espanya el transport terrestre també ha patit aquest any una gran revolució a l'obrir-se a la competència. I és que Adif Alta Velocitat va triar a Renfe, a l'operadora pública francesa SNCF i a el consorci format per Ilsa i Trenitalia com a candidats per operar les principals línies d'alta velocitat de la xarxa espanyola, després de la seva liberalització.





En paral·lel, Renfe va anunciar el llançament d'AVLO, un nou model de baix cost per a les rutes on hi ha AVE, amb data d'inici previst per a abril de 2020. Els bitllets tindran un cost d'entre 10 i 60 euros, amb un cost de 5 euros per als menors. El servei, que començarà a la ruta Madrid-Barcelona, comptarà en la seva estrena amb dues freqüències en cada sentit tot i que a la fi de 2020 s'estendran a cinc viatges.





CAMPANYA COMPLICADA DE L'IMSERSO





Els retards en l'inici de viatges de l'Imserso a causa dels recursos dels seus principals protagonistes van protagonitzar aquest any una campanya força complexa. Les agències es queixaven de les baixes comissions, i hotelers dels preus barats, i els usuaris per la incertesa.





Finalment la nova adjudicació va atorgar el lot 1 (costes peninsulars) a Mundiplan (la UTE formada per Iberia, Alsa i IAG7) i els 2 (illes) i 3 (circuits culturals) a Mundosenior, la UTE de Globalia i Barceló. Els viatges s'han venut amb normalitat amb un descens en un primer moment dels que tenien com a destí Catalunya per la crisi política viscuda a la regió.





I per finalitzar els principals lobbies de el sector han canviat de direccions donant pas a una nova generació de líders turístics a Espanya. La patronal dels gegants turístics, Exceltur, va donar un salt amb el nomenament de Gabriel Escarrer, vicepresident executiu i conseller delegat de Meliá Hotels International, com a president de l'organització.





A més després de 12 anys Joan Molas va deixar la presidència de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), que passa a mans de el president d'Associació Hotelera i Extrahotelera de la província de Santa Creu de Tenerife, Jorge Marichal. També Rafael Gallego va abandonar aquest any el lideratge de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV) després de vuit anys en el càrrec.