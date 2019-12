Bolívia demanarà l'expulsió de tots els diplomàtics espanyols

El ministre de Govern de Bolívia, Arturo Murillo, ha anunciat que demanarà a la presidenta interina de Bolívia, Jeanine Áñez, l'expulsió de tots els membres de la missió diplomàtica espanyola després de l'incident de divendres, quan considera que diplomàtics espanyols van intentar evacuar exdirigents afins a Evo Morales de l'Ambaixada mexicana a la Paz.

















"Jo personalment vaig a demanar a la presidenta (Áñez) ia la cancellera (Karen Longaric) que demani que aquestes persones es vagin de país. No és correcte que vinguin a fer el que vulguin", ha afirmat Murillo des de Santa Creu, segons informa Unitel. Murillo retreu en particular la presència d'individus encaputxats "com si poguessin fer el que els dóna la gana".





Murillo ha aclarit que no està demanant que es vagi l'Ambaixada d'Espanya "sinó les persones que han maltractat i ofès als bolivians". Els que es van presentar a l'Ambaixada mexicana "maltractar la sensibilitat boliviana".





Dins l'Ambaixada mexicana es troben aproximadament deu antics dirigents de el Moviment A Socialisme de l'expresident Evo Morales a qualitat d'asilats polítics, quatre d'ells amb ordre d'aprehensió. Són l'exministre de la Presidència Juan Ramón Quintana; l'exministra de Cultures Wilma Alanoca; l'exgovernador d'Oruro Víctor Hugo Vásquez i l'exdirector de l'Agència de govern electrònic i Tecnologies d'Informació i Comunicació (AGETIC) Nicolás Laguna.