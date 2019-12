Policies i guàrdies civils no cobraran l'equiparació salarial fins a la tardor

Tenir un govern en funcions vol dir que es retardarà l'aplicació de l'tercer i últim tram de l'equiparació salarial que el Ministeri d'el Interior va signar per igualar els sous dels policies nacionals i els guàrdies civils amb els policies autonòmics, principalment amb els Mossos d'Esquadra .





















El primer tram de l'equiparació ho van percebre els guàrdies civils i policies nacionals a finals d'octubre de 2018. Els va arribar una nòmina amb tots els augments que haurien correspost a l'increment previst en aquest primer tram des de gener de 2018, amb caràcter retroactiu, perquè fins maig de 2018 el Govern de Mariano Rajoy no va aconseguir que les Corts aprovessin els pressupostos d'aquest any. En ells pressupostos es van incloure les primeres quantitats de l'equiparació salarial.





El final de 2018 va arribar sense que l'executiu de Pedro Sánchez, aprovés uns nous pressupostos. Es van prorrogar els del 2018 per 2019, fins a finals de març de 2019 quan el Consell de Ministres va aprovar per decret el segon tram de l'equiparació salarial, que els agents van percebre just abans de les eleccions de l'28 d'abril.





Per 2020, la intenció de l'Executiu socialista és aprovar el tercer tram de l'equiparació salarial en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2020, que s'elaborarien, tramitarien i aprovarien després que es formés un nou Govern.





Des de l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) apunten que els membres de el cos no esperen rebre els diners de l'tercer tram de l'equiparació fins a la tardor, en els mesos d'octubre o novembre. El calculen pel que pot trigar-en formar Govern, el temps que passarà fins que presenti el projecte de Pressupostos, i pels mesos de tramitació. Una vegada que s'aprovin, si es contempla en ells el tercer tram, el Ministeri d'Hisenda ha d'aplicar certes modificacions en les nòmines dels policies nacionals i guàrdies civils, el que també porta temps. Per aquest motiu no vegin factible cobrar fins després de l'estiu, almenys. En tot cas, quan entri en vigor aquest tercer tram, Interior els abonarà acumulat l'augment que haurien d'haver rebut des l'1 de gener de 2020.